سید احمد حسینی، مدیر انتشارات مهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر انقلاب به اهمیت کتاب و کتابخوانی در سیره ایشان اشاره کرد و گفت: در سیره فردی ایشان، اهمیت به کتاب و کتابخوانی بسیار پررنگ بود و به گونه‌ای بود که همه عموم به این موضوع اشراف داشتند.

وی افزود: ایشان بسیار به کتاب و کتابخوانی توصیه می‌کردند و در زندگی خودشان هم می‌دیدیم که زمان زیادی را برای مطالعه قرار می‌دادند و هم اشراف خیلی عجیبی به موضوعات داشتند. این موضوع آنچنان غیر باور بود که بسیاری از افراد تعجب می‌کردند از میزان اشراف ایشان بر روی موضوعات مختلف و کتاب‌های مختلفی که در دست مطالعه داشتند.

مدیر انتشارات مهرستان با توجه به جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به اهمیت کتاب و کتابخوانی در این بحبوحه جنگ بیان کرد: بعضی افراد را می‌بینیم متاسفانه همچنان دچار تحلیل‌های غلط هستند و گاهی از این حمله خارجی اظهار خوشحالی می‌کنند و منتظر هستند که کشورهای خارجی و اجنبی‌ها به عنوان منجی در کشور حضور پیدا کنند و اتفاقاتی که می‌خواهند را رقم بزند.

عدم مطالعه باعث نشناختن جبهه حق و باطل

حسینی این تحلیل‌های غلط را از عدم مطالعه کافی خواند و افزود: همه موارد تحلیل‌های ضعیف و افرادی که دچار تحلیل‌های اشتباه شدند به دلیل ضعف در مطالعه به خصوص درباره موضوعاتی که مربوط به این فضاها می‌شود.

وی لازمه شناخت دشمن را خواندن تاریخ و کتاب دانست و گفت: لازمه شناخت دشمن خواندن تاریخ ما، حداقل تاریخ ۱۰۰ ساله ما، جامعه شناسی ایران و موضوعاتی از این قبیل است. همچنین ما باید درباره خود غرب و این جامعه استکباری که هر به کشوری ورود پیدا کردند و آسیب جبران ناپذیری را به ارمغان آورده‌اند نیز مطالعه داشته باشیم.

مدیر انتشارات مهرستان، جنگ رمضان را فرصتی مناسب برای شناخت حق و باطل دانست و اظهار کرد: این خطاها به دلیل کمبود مطالعه است و این فرصتی که به دست آمده و گاهی ممکن است افرادی هنوز دچار یک شک و شبهه‌ای باشند، هرچند با مشخص بودن میدان حق و باطل اما مطالعه چنین موضوعاتی کمک کننده است. خواندن تاریخ ۱۰۰ ساله گذشته ما، موضوع استکبار، اتفاقاتی که در مناطق‌های مختلف رقم خورده است و آن نیتی که پشت این اتفاقات وجود دارد می‌تواند افراد را از خطا بازدارد.

تعطیلات نوروزی فرصت مناسب برای مطالعه

حسینی با اشاره به وضعیت افراد و مشاغل در جنگ اخیر گفت: همه ما به نوعی درگیر جنگ هستیم و چون پدیده‌ای که رخ داده است جزو روتین زندگی ما نبوده، یک آشفتگی برای ما ایجاد شده است. خیلی از مشاغل دچار آشفتگی شدند و حتی ساعات خواب و بیداری، چک کردن خبرها نیز جزو روتین زندگی ما شده است.

وی افزود: چند روزی است که از آغاز جنگ گذشته است و به نظر بنده از آن تب و تاب اولیه عبور کرده و درحال حاضر باید به حالت عادی زندگی خودمان برگردیم. چک کردن مداوم اخبار اتفاقی رقم نمی‌زند. ما باید ببینیم وظیفه ما چیست و همچنین تعطیلات نوروزی به نظرم فرصت خوبی است که کتاب‌هایی را که می‌خواستیم از قبل مطالعه کنیم را در دست خواندن قرار دهیم.

مدیر انتشارات مهرستان تعطیلات نوروزی را بهترین فرصت برای مطالعه کتاب و عمل کردن به توصیه رهبر شهید دانست و گفت: ما روزهایی را پیش رو داریم که می‌توانیم برنامه‌ریزی انجام دهیم و کتاب‌های خوبی را در این ایام مطالعه کنیم. همچنین یک مقدار خودمان را از این اخبار جنگ دور کنیم. دنبال کردن اخبار طبیعت ما است اما بیش از حدش به نظر نیاز نیست و بهتر است وقت خودمان را بر روی مطالعه کردن قرار دهیم.

فعالان نشر درجنگ وضعیت خوبی ندارند

حسینی با اشاره به آسیبی که در این شرایط به مشاغل فرهنگی وارد شده است اظهار کرد: همه مشاغل دچار مشکل شده‌اند اما مشاغل فرهنگی و در راس آنها کتاب، کتابخوانی، کتاب فروشی‌ها و انتشارات‌ها در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند و به نظرم بد نیست آنهایی که دوستدار کتاب و کتابخوانی هستند به این نکته توجه داشته باشند و اگر می‌توانند در این فضا و در این شرایط کتابی را که نیاز دارند خریداری کنند.

وی افزود: سایت‌هایی که متعلق به انتشارات‌ها و فروشگاه‌هایی که احتمالاً در این روزها باز هستند می‌تواند محل خریداری کتاب‌ها باشد. این مسئله کمک می‌کند که در این اوضاع نابسامان، این رسته شغلی هم دچار آسیب کمتری شود.

مدیر انتشارات مهرستان در پایان خاطرنشان کرد: با نگاه به کتابفروشی‌ها، انتشارات‌ها و تمام شغل‌هایی که وابسته به انتشارات و چاپخانه هستند، مخاطبان که کتاب و کتابخوانی برای آنها اهمیت دارد، می‌توانند به این صنعت کمک کنند. امیدوارم به زودی خبرهای خوبی را بشنویم و سایه جنگ از سر کشور برطرف شود و همه افراد موفق و پیروز در زندگی فردی و اجتماعی‌شان باشند.