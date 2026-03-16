قربانپور: بارش ها در آذربایجان غربی ۸۶ درصد افزایش یافت

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بارش ها در استان طی سال زراعی جاری نسبت به سال قبل ۸۶ درصد و نسبت به بلند مدت ۲۴ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان بارش سامانه اخیر مربوط به شهر نالوس به میزان ۱۰۴.۱ میلی متر گزارش شده و بارش شهرستان ارومیه ۴۲.۲ میلی متر است.

قربانپور در خصوص میزان بارش حوزه دریاچه ارومیه افزود: در سال زراعی جاری میزان بارش حوضه دریاچه ارومیه ۲۲۴.۸ میلیمتر است که این میران سال قبل ۱۲۰.۸‌ میلیمتر و در بلندمدت ۱۸۰.۶ میلیمتر بود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: در طی ۲۴ ساعت گذشته با ادامه فعالیت سامانه بارشی شاهد ناپایداری های جوی به شکل بارش عمدتا باران بودیم که براساس هشدار نارنجی بیشترین میزان بارش ها در نواحی جنوبی و مرکزی رخ داد. بالاترین مقدار بارش ثبت شده از ایستگاه خودکار نالوس با ۹۱ میلی متر و شهرستان اشنویه با ۸۲ میلی متر بود.

وی ادامه داد: میزان بارش در مرکز استان ۴۱ میلی متر ثبت و گزارش شده و از امروز با تضعیف سامانه بارشی تا ساعات بعد از ظهر بارش خفیف باران در برخی نقاط بویژه نواحی جنوبی ادامه خواهد داشت.

قربانپور یادآور شد: از بعد از ظهر دوشنبه تا اواخر وقت روز سه شنبه گذر امواج ضعیف و کم دامنه تراز میانی جو سبب بارشهای خفیف و پراکنده برف و باران در برخی نقاط استان خواهد شد.

وی گفت: همچنین طی امروز افزایش گرادیان خطوط فشاری، وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات ( بویژه نواحی جنوبی و مرکزی) را به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به طور موقت جوی پایدار حاکم شده و از اواخر وقت پنجشنبه، فعالیت سامانه بارشی جدید تا اوایل هفته آینده سبب بارش متناوب باران ( در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش برف) و وزش باد خواهد شد.

وی اظهار کرد: شهرستان شاهین دژ با کمینه دمای ۱- و بیشنه دمای ۱۳.۷ به عنوان سردترین و نیز گرمترین نقطه استان در ساعات سرد و گرم شبانه روز گذشته گزارش شد.

قربانپور گفت: دمای ارومیه دیروز در گرمترین ساعات به ۱۰.۲ و امشب در خنک ترین ساعات به ۴ در جه سانتیگراد رسید. بررسی الگوهای دمایی حاکی از افزایش نسبی و جزئی دماهای بیشینه در سطح استان است در حالی که از امشب با کاهش ابرناکی، کاهش نسبی دماهای کمینه در انتظار است.