به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی عصر یکشنبه همزمان با روز بزرگداشت شهدا، با حضور در منزل علی غلامیان، جانباز گرانقدر ۵۵ درصد دوران پرافتخار دفاع مقدس، از نزدیک با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان و حجت‌الاسلام المسلمین قربان‌پور، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه حضور داشتند.

دائمی در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس، به تبیین رشادتها، فداکاری‌ها و از جان‌گذشتگی‌های جانبازان عزیز پرداخت و بیان داشت: جانبازان سرافراز، همانند شهیدان، ستارگان فروزان آسمان ایثار و شهادت‌اند که با نثار بخشی از وجود خویش، پرچم پرافتخار دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی را برافراشته نگه داشتند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان ادامه داد: رشادت‌های شما عزیزان، نه تنها در دوران دفاع مقدس، بلکه در سنگر سازندگی و خدمت به انقلاب نیز همچنان روشنگر مسیر ماست و الگویی بی‌بدیل برای نسل‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه رفیع جانبازان بر اهمیت توجه ویژه به این قشر تأکید کرد و افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، همواره خود را وامدار خون شهدا و ایثار جانبازان می‌داند و افتخار خدمت به خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان گرانقدر را بالاترین مرتبت شغلی و اجر معنوی خود تلقی می‌کند.