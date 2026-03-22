به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کشتکاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارکنان و اعضای داوطلب هلالاحمر همواره در کنار مردم حضور داشته و برای ارائه خدمات امدادی در تمامی نقاط شهرستان آمادگی کامل دارند.
وی اضافه کرد: جمعیت هلالاحمر عسلویه با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای امدادی و تجهیزات موجود، تلاش میکند در هر شرایطی پاسخگوی نیازهای مردم باشد و خدمات لازم را ارائه دهد.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان عسلویه از آمادگی کامل این مجموعه برای ارائه خدمات امدادی خبر داد و بیان کرد: انبار امدادی هلالاحمر در این شهرستان بهطور کامل تجهیز و شارژ شده است.
وی با اعلام آمادگی کامل مرکز هلالاحمر شهرستان عسلویه گفت: با توجه به شرایط موجود، انبار امدادی هلالاحمر عسلویه بهصورت کامل تجهیز و تمامی اقلام امدادی مورد نیاز تأمین و در دسترس قرار گرفته است.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان عسلویه افزود: این اقلام بهگونهای ساماندهی شدهاند که در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری، امکان ارائه خدمات امدادی به مردم در کوتاهترین زمان ممکن فراهم باشد.
کشتکاری با اشاره به آمادگی نیروهای امدادی تصریح کرد: تیمهای عملیاتی و واکنش سریع هلالاحمر شهرستان نیز بهصورت شبانهروزی در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت نیاز در عملیاتهای امدادی حضور یابند.
