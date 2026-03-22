به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ودومین موج از اجتماعات عاشقان ولایت همزمان در شهرهای مختلف مازندران آغاز شد و مردم با حضور پرشور خود، بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم تأکید کردند.

بیست‌ودومین شب از سلسله اجتماعات بزرگ عاشقان ولایت در حالی در شهرهای مختلف مازندران آغاز شده که اقشار گوناگون مردم با حضور گسترده در این آیین معنوی، حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب و رزمندگان اسلام اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با سردادن شعارهای انقلابی، بر تداوم مسیر مقاومت و عدم پذیرش هرگونه ظلم و بی‌عدالتی تأکید کردند و فضای شهرها را آکنده از شور، همبستگی و وحدت کردند.

این مراسم‌ها که در قالب «موج بیست‌ودوم» در حال برگزاری است، در مسیرهای تعیین‌شده از جمله نقاط مرکزی شهرها با حضور پرشور جوانان، خانواده‌ها و گروه‌های مختلف مردمی همراه شده و جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشته است.

برگزارکنندگان این اجتماعات هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی را تقویت روحیه همبستگی اجتماعی، ترویج فرهنگ مقاومت و تأکید بر نقش مردم در صحنه‌های فرهنگی و انقلابی عنوان کردند.

در بخش‌هایی از این اجتماعات، مردم با شعارهایی چون «ملت زیر بار ظلم نمی‌رود» و «تا پای جان برای ایران» مرگ بر آمریکا و اسرائیل، «سید مجید نقطه زن دیمونا را باز بزن»:حضور خود را معنا بخشیدند و بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

این موج مردمی در حالی ادامه دارد که همه شهرهای مازندران میزبان این اجتماعات باشکوه هستند.