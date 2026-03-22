بازار مرغ در مازندران باثبات است

به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیمورییانسری شامگاه یکشنبه در بازدید از کشتارگاه خزر سیمرغ، روند تولید، کشتار و توزیع مرغ را مورد بررسی قرار داد و از آمادگی کامل مجموعه جهاد کشاورزی برای تأمین نیاز بازار در ایام پرتردد نوروزی خبر داد.
وی با اشاره به ورود حجم بالای مسافران به استان، اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و هماهنگی میان بخشهای مرتبط، تمامی اقدامات لازم برای تأمین و عرضه کالاهای اساسی از جمله مرغ در دستور کار قرار گرفته و بازار در شرایط مطلوبی به سر میبرد.
تیمورییانسری با بیان اینکه نظارت بر وضعیت تولید و توزیع بهصورت مستمر انجام میشود، افزود: شهروندان و مسافران میتوانند با اطمینان خاطر نسبت به تهیه نیازهای خود اقدام کنند و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین وجود ندارد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از استقرار گروههای کشیک در مراکز جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: خدمات در بخشهای مختلف از جمله زراعی، باغی، دام و طیور در ایام تعطیلات نوروزی بدون وقفه ادامه دارد.
وی در پایان با اشاره به نقش تولیدکنندگان در حفظ ثبات بازار، تأکید کرد: همکاری فعالان صنعت طیور و تلاش مجموعههای اجرایی، زمینهساز تداوم عرضه و ایجاد آرامش در بازار استان شده است.
