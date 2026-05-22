بازار مرغ در مازندران به وضعیت نرمال برمی گردد

اسداله تیمورییانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از دغدغههای اصلی جهاد کشاورزی رفع مشکلات تولیدکنندگان در خط مقدم تولید است، اظهار کرد: در چند روز اخیر، نوسانات قیمت و روند تولید و توزیع در کالاهای اساسی به جز مرغ و تخممرغ رخ نداده است.
وی با اشاره به پیشبینی نوسانات قیمت در مرغ و تخممرغ افزود: در زمان آغاز جنگ رمضان، به دلیل شرایط پیشآمده، میزان جوجهریزی کاهش چشمگیری یافت و در حال حاضر کمبود مرغ آماده کشتار، یکی از دلایل اصلی نوسانات قیمت مرغ در بازار است.
تیمورییانسری تصریح کرد: با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی، توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۵۰ هزار تومان بدون محدودیت و به منظور کمک به بازار در حال انجام است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه جهت تنظیم بازار، صادرات مرغ زنده استان مازندران فعلاً تا میزان محدودی به استان تهران انجام میشود، خاطرنشان کرد: مازندران به عنوان بزرگترین پایگاه تولید مرغ کشور و اصلیترین تأمینکننده مرغ استان تهران، نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد.
تیمورییانسری با بیان عزم جدی این سازمان برای عبور از شرایط ناپایدار بازار افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همراهی نزدیک با مدیران ارشد استان و وزارت جهاد کشاورزی، تمام توان خود را برای تداوم تولید و حمایت کامل از زنجیره تولید کشاورزی به کار بسته است.
وی خاطرنشان کرد: با برنامهریزی انجام شده و جوجهریزی گسترده اردیبهشت ماه، ظرفیت تولید مرغ در استان طی هفتههای آینده به وضعیت نرمال بازمیگردد و دیگر هیچ گونه نگرانی برای تأمین نیاز بازار وجود نخواهد داشت.
