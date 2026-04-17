۹۲۰ هزار تن محصولات کشاورزی طی جنگ در مازندران صادرات و واردات شد

اسداله تیموری‌یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم فعالیت‌های بخش کشاورزی در شرایط خاص اخیر اظهار کرد: با وجود محدودیت‌ها، زنجیره تأمین، تولید و تجارت محصولات کشاورزی در استان بدون وقفه مدیریت و هدایت شد.

وی افزود: در این مدت، بیش از ۲۵ هزار تن از محصولات کشاورزی استان با دریافت گواهی‌های بهداشتی به بازارهای هدف صادر شد که نشان‌دهنده تداوم جریان صادرات و حفظ کیفیت محصولات است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در کنار صادرات، فرآیند واردات و تأمین کالاهای اساسی نیز با دقت انجام شد و در مجموع بیش از ۸۹۰ هزار تن محصولات کشاورزی از طریق مبادی رسمی وارد و ترخیص شده است.

وی تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی، کنترل کیفیت و صدور مجوزهای لازم در تمامی مراحل انجام شده تا ضمن حفظ سلامت محصولات، نیاز بازار داخلی نیز به‌طور کامل تأمین شود.

تیموری‌یانسری با بیان اینکه این اقدامات در شرایط ویژه اخیر اهمیت دوچندان داشته است، گفت: مجموعه جهاد کشاورزی استان با حضور میدانی و شبانه‌روزی کارشناسان، تلاش کرد خللی در روند تولید، تأمین و صادرات محصولات کشاورزی ایجاد نشود.