، اگگاسداله تیمورییانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص تأمین اقلام اساسی در ماههای اخیر اظهار کرد: با تعامل و هماهنگی نزدیک میان مجموعه استانداری و وزارت جهاد کشاورزی، روند تأمین و توزیع محصولات مورد نیاز مردم در ایام ماه رمضان، تعطیلات نوروز و شرایط خاص کشور بدون وقفه انجام شده است.
وی افزود: در حال حاضر نیز برنامهریزیهای لازم برای تداوم این روند، رفع موانع پیشروی تولیدکنندگان و حمایت از فعالان بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران تصریح کرد: تمامی مدیران و مسئولان بخش کشاورزی در سطوح مختلف موظف شدهاند با حضور مستقیم در مزارع، واحدهای تولیدی و مراکز خدمات، مسائل و مشکلات را از نزدیک بررسی و پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی از مهمترین اولویتهای این سازمان است، گفت: رصد مستمر بازار، کنترل قیمتها و اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی بهصورت روزانه در حال انجام است.
تیمورییانسری ادامه داد: در بخش تولید نیز تسریع در جوجهریزی واحدهای مرغداری، توسعه قراردادهای تولید و افزایش تعامل با تشکلها و اتحادیهها در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از تشدید نظارتهای فنی بر مزارع و باغات خبر داد و افزود: مدیریت بهموقع آفات، بیماریها و تأمین نیازهای تغذیهای گیاهان با نظارت کارشناسان دنبال میشود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز از جمله نهادههای دامی، کود، سموم و سوخت ماشینآلات از عوامل کلیدی در استمرار تولید است که با جدیت پیگیری میشود.
وی در پایان با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم گفت: فرآیند برداشت و خرید تضمینی این محصول با نظارت دقیق در حال انجام است تا حقوق کشاورزان بهطور کامل تأمین شود.
