  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

نظارت بر زنجیره تولید و بازار مازندران با جدیت دنبال می‌شود

ساری - سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای برنامه‌های گسترده میدانی برای حفظ پایداری تولید و تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: نظارت بر زنجیره تولید و بازار با جدیت دنبال می‌شود.

، اگگاسداله تیموری‌یانسری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص تأمین اقلام اساسی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: با تعامل و هماهنگی نزدیک میان مجموعه استانداری و وزارت جهاد کشاورزی، روند تأمین و توزیع محصولات مورد نیاز مردم در ایام ماه رمضان، تعطیلات نوروز و شرایط خاص کشور بدون وقفه انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم این روند، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و حمایت از فعالان بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر لزوم حضور میدانی مدیران تصریح کرد: تمامی مدیران و مسئولان بخش کشاورزی در سطوح مختلف موظف شده‌اند با حضور مستقیم در مزارع، واحدهای تولیدی و مراکز خدمات، مسائل و مشکلات را از نزدیک بررسی و پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی از مهم‌ترین اولویت‌های این سازمان است، گفت: رصد مستمر بازار، کنترل قیمت‌ها و اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی به‌صورت روزانه در حال انجام است.

تیموری‌یانسری ادامه داد: در بخش تولید نیز تسریع در جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری، توسعه قراردادهای تولید و افزایش تعامل با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از تشدید نظارت‌های فنی بر مزارع و باغات خبر داد و افزود: مدیریت به‌موقع آفات، بیماری‌ها و تأمین نیازهای تغذیه‌ای گیاهان با نظارت کارشناسان دنبال می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز از جمله نهاده‌های دامی، کود، سموم و سوخت ماشین‌آلات از عوامل کلیدی در استمرار تولید است که با جدیت پیگیری می‌شود.

وی در پایان با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم گفت: فرآیند برداشت و خرید تضمینی این محصول با نظارت دقیق در حال انجام است تا حقوق کشاورزان به‌طور کامل تأمین شود.

کد مطلب 6796912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها