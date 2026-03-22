به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر یکشنبه با حضور در محله کارگر و امام قم از محلات مورد اصابت حمله دشمنان روند رسیدگی به خسارات وارد شده به منازل و تلاشهای اولیه برای بازسازی این منطقه را از نزدیک دنبال کرد.
در این بازدید، شماری از اهالی خیابان تولید دارو که هر ساله در دومین روز فروردین به رسم دیدار با خانوادههای شهدا گرد هم میآمدند، با هماهنگی بسیج محله در محل حادثه حضور داشتند و فرصتی فراهم شد تا استاندار قم با آنان گفتوگو کند.
بهنامجو با اشاره به اینکه پیشبرد امور در کشور بر پایه مشارکت و پشتیبانی مردم است، گفت: حضور پررنگ مردم در برهههای حساس، از جمله در جریان جنگ رمضان، توانست بسیاری از طرحهای دشمن را بیاثر کند.
وی افزود: همراهی مردمی در آن دوره، به تقویت روحیه نیروهای مسلح انجامید و قدرت ایستادگی در برابر تهدیدها را چند برابر کرد.
استاندار قم با بیان اینکه در این مقطع زمانی، انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، افزود: تجربههای گذشته نشان میدهد هرگاه حادثهای در کشور رخ داده، مردم با وحدتی بیشتر در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
وی ابراز کرد: با همدلی و مشارکت نهادهای مختلف و همراهی مردم، روند جبران خسارات و بازسازی با سرعت بیشتری انجام شود.
