نحوه جبران خسارات جنگ در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی شامگاه یکشنبه در گفتوگو با رسانهها نحوه جبران خسارت جنگ به واحدهای مسکونی و تجاری و خودروها در لرستان را اعلام کرد.
وی گفت: مالکان واحدهای مسکونی باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند، میزان خسارت توسط کارشناسان ارزیابی میشود. خسارتهای جزئی مثل شیشه برای تعمیر معرفی میشوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، گفت: همچنین خسارتهای اساسی نیازمند تشکیل پرونده جداگانه هستند.
پازوکی با بیان اینکه خسارت لوازم منزل نیز بررسی و ثبت میشود، افزود: پرداخت خسارتها در هیئت دولت بررسی و تأمین میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه مالکان واحدهای تجاری و سایر بخشها باید به دستگاههای مربوطه مراجعه کنند، تصریح کرد مالکان خودروهای آسیبدیده به بیمه ایران مراجعه کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، عنوان کرد: خسارت خودروهای دولتی توسط دستگاه مربوطه اعلام میشود.
پازوکی، بیان داشت: خودروهای شخصی باید در فرمانداریها پرونده تشکیل دهند، در صورت تمایل، افراد میتوانند خودروی خود را تعمیر کرده و پس از تأمین خسارت، مبلغ آن به حسابشان واریز خواهد شد.
نظر شما