۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۵

فراخوان ثبت خسارت خودروهای آسیب‌دیده از حملات دشمن در خوزستان

اهواز - مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان از فراخوان ثبت خسارت خودروهای آسیب‌دیده از حملات دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی در خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی پنجشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد کرد: شهروندانی که خودروهای آنان در پی حملات رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی دچار خسارت کلی یا جزئی شده است، می‌توانند برای ثبت خسارت و دریافت هزینه‌های مربوطه اقدام کنند.

وی افزود: مالکان خودروهای آسیب‌دیده باید برای تکمیل فرم‌ها و اظهارنامه‌های مربوطه به فرمانداری شهرستان محل سکونت خود یا دفتر مرکزی بیمه ایران در اهواز مراجعه کنند.

عبداللهی تأکید کرد: پس از ثبت اطلاعات و بررسی‌های لازم، فرآیند رسیدگی به خسارات و پرداخت هزینه‌ها مطابق ضوابط انجام خواهد شد.

