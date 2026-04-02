به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی پنجشنبه شب در گفتگویی رسانهای اظهار کرد کرد: شهروندانی که خودروهای آنان در پی حملات رژیمهای آمریکا و صهیونیستی دچار خسارت کلی یا جزئی شده است، میتوانند برای ثبت خسارت و دریافت هزینههای مربوطه اقدام کنند.
وی افزود: مالکان خودروهای آسیبدیده باید برای تکمیل فرمها و اظهارنامههای مربوطه به فرمانداری شهرستان محل سکونت خود یا دفتر مرکزی بیمه ایران در اهواز مراجعه کنند.
عبداللهی تأکید کرد: پس از ثبت اطلاعات و بررسیهای لازم، فرآیند رسیدگی به خسارات و پرداخت هزینهها مطابق ضوابط انجام خواهد شد.
