۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۲

تکذیب حمله سایبری آمریکا به زیرساخت‌های آب شهری ایران 

وزارت نیرو در اطلاعیه شماره ۵ خود هرگونه حمله سایبری به زیرساخت‌های آب شهری ایران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اطلاعیه شماره ۵ خود را به این شرح صادر کرد.

در پی انتشار خبری با موضوع حمله سایبری ارتش تروریست آمریکا به زیرساخت های آب شهری ایران به نقل از وزیر نیرو به اطلاع عموم ملت شریف ایران اسلامی می رساند این خبر از اساس کذب است.

ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و روزهای گذشته حملات کور و گسترده ای به زیرساخت های کشور داشته است و در این بین صنعت آب و برق نیز محل اصابت بیش از ۲ هزار حمله کور و وحشیانه بوده است.
صنعت آب و برق کشور با وجود تقدیم بیش از ۱۰ شهید و بیش از ۱۰۰ مجروح در این حوادث به صورت پیوسته خسارت های وارده را ترمیم کرده و پایداری شبکه آب و برق را حفظ کرده است.

تاکنون ‌حمله سایبری گسترده به‌معنایی که زیرساخت های آب و برق کشور را به چالش بکشد از سوی ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی‌ رخ نداده است و این موضوع اساسا تکذیب می شود.

همچنین به ملت رشید ایران اسلامی اطمینان خاطر داده می شود، فرزندان شما در صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی پای کار هستند و اجازه نخواهند داد نیات پلید و شوم دشمن غدار در خصوص آسیب به رفاه و آسایش عمومی جامعه محقق شود.

