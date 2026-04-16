به گزارش خبرگزاری مهر از شبکه خبری آب ایران، یاسر فرخ، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت مدیریت منابع آب ایران از آغاز به‌کار سامانه فوریت‌های اداری «فؤاد ۱۲۸» در ۱۳ استان کشور خبر داد.

به گفته او، این استان‌ها شامل زنجان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، گیلان، قم، مازندران، گلستان، یزد، فارس، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام و کرمانشاه هستند.

فرخ اعلام کرد: با افزوده شدن این ۱۳ استان و احتساب استان‌های قزوین، البرز، تهران و همدان که پیش‌تر به سامانه متصل شده بودند، مجموع استان‌های تحت پوشش سامانه «فؤاد ۱۲۸» به ۱۷ استان رسیده است.

گفتنی است، سامانه فوریت‌های اداری «فؤاد ۱۲۸» با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل و شکایات شهروندان، بهبود فرآیند پاسخ‌گویی و ارتقای شفافیت در حوزه مدیریت، علاوه بر سایر دستگاه‌های کشور، در شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز راه‌اندازی شده است.