۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۳

سناتور دموکرات: ترامپ کنترل جنگ با ایران را از دست داده است

کریس مورفی، سناتور دموکرات، هشدار داد که دونالد ترامپ کنترل درگیری با ایران را از دست داده و دچار وحشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریس مورفی»، سناتور دموکرات، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کنترل جنگ با ایران را از دست داده و دچار وحشت شده است. این اظهارات در واکنش به تهدیدهای ترامپ مبنی بر نابودی بزرگترین زیرساخت‌های انرژی ایران در صورت عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت آینده عنوان شد.

مورفی پیشتر نیز در پیامی دیگر، با اشاره به تشدید تنش‌ها در منطقه، تصریح کرده بود که ترامپ در حمله به ایران، در مورد شرایط منطقه و توانایی تهران برای اقدامات تلافی‌جویانه مرتکب اشتباه شده است.

