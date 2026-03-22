۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۱

مکرون درباره تشدید تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داد

رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، صحبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، امانوئل مکرون، در پست خود ضمن اعلام همبستگی فرانسه با عربستان و تعهدش برای مشارکت در تقویت پدافند هوایی عربستان سعودی، گفت: «در مواجهه با خطر تشدید غیرقابل کنترل تنش، بیش از هر زمان دیگری ضروری است که همه طرف‌های درگیر با توقف موقت حملات به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی موافقت کنند و ایران آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را بازگرداند.»

او افزود: «این مرحله مستلزم مسئولیت‌پذیری و خویشتن‌داری است تا شرایط از سرگیری گفتگو، که تنها راه تضمین صلح و امنیت برای همه است، ایجاد شود.»

مکرون تأکید کرد: «در این برهه حساس، گروه هفت و شورای همکاری خلیج فارس باید هماهنگی خود را تقویت کنند. فرانسه و عربستان سعودی در این راستا با هم همکاری می‌کنند.»

کد خبر 6781472

