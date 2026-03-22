به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، امانوئل مکرون، در پست خود ضمن اعلام همبستگی فرانسه با عربستان و تعهدش برای مشارکت در تقویت پدافند هوایی عربستان سعودی، گفت: «در مواجهه با خطر تشدید غیرقابل کنترل تنش، بیش از هر زمان دیگری ضروری است که همه طرف‌های درگیر با توقف موقت حملات به تأسیسات انرژی و زیرساخت‌های غیرنظامی موافقت کنند و ایران آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را بازگرداند.»

او افزود: «این مرحله مستلزم مسئولیت‌پذیری و خویشتن‌داری است تا شرایط از سرگیری گفتگو، که تنها راه تضمین صلح و امنیت برای همه است، ایجاد شود.»

مکرون تأکید کرد: «در این برهه حساس، گروه هفت و شورای همکاری خلیج فارس باید هماهنگی خود را تقویت کنند. فرانسه و عربستان سعودی در این راستا با هم همکاری می‌کنند.»