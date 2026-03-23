تعداد مجروحان در عراد و دیمونا به ۱۸۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ، وزارت بهداشت کابینه رژیم اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که تعداد مجروحان در حملات موشکی ایران به شهر عراد و منطقه دیمونا به ۱۸۲ نفر رسیده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد مجروحان در عراد (جنوب اسرائیل) به ۱۱۸ نفر رسیده است که ۱۱۶ نفر از آنها به مرکز پزشکی سوروکا در بئرالسبع منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت رژیم اسرائیل افزود: «در میان افراد منتقل شده به سوروکا، ۷ نفر در وضعیت وخیم، ۲۲ نفر در وضعیت متوسط و ۸۷ نفر با جراحات جزئی هستند.»

این وزارتخانه توضیح داد که دو نفر در وضعیت متوسط به مرکز پزشکی شبعا در تل‌آویو (مرکز اسرائیل) منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت رژیم اسرائیل اعلام کرد: «در نتیجه حادثه دیمونا دیشب، ۶۴ نفر به مرکز درمانی سوروکا منتقل شدند که از این تعداد، یک نفر در وضعیت وخیم، دو نفر در وضعیت متوسط و ۶۱ نفر با جراحات جزئی بودند.»

عصر شنبه، سرویس امدادرسانی اسرائیل گزارش داد که ۶۷ نفر در اثر اصابت موشک به منطقه عراد و ۵۰ نفر در دیمونا زخمی شده‌اند.

به گفته یک مقام رسمی ، این موشک کل یک محله در عراد را ویران کرد و ده‌ها نفر از ساکنان را زخمی کرد.

این ارقام در حالی منتشر می‌شود که مقامات اسرائیلی به شدت تلفات و خسارت وارده بر اثر حملات موشکی ایران و حزب الله را سانسور می کنند.

ارتش رژیم اشغالگر همچنین سانسور شدیدی بر رسانه‌ها اعمال می‌کند و به اسرائیلی‌ها در مورد انتشار ویدیوهای تلفات یا افشای مکان‌های هدف قرار گرفته هشدار می‌دهد.

تجاوز رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکا علیه ایران از ۲۸ فوریه، آغاز شده است و ایران نیز در واکنش به این تجاوز آشکار، مناطق اشغالی و نیز پایگاه ها و مراکز وابسته به آمریکا در منطقه را آماج حملات موشکی و پهپادی قرار داده است واین حملات همچنان در پاسخ به تجاوزات دشمن آمریکایی - صهیونیستی ادامه دارد.