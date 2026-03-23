۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

کشف ۶۰ تن نهاده های دامی قاچاق در ساری

ساری - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی مازندران از کشف ۶۰ تن نهاده های دامی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و مقابله با فعالیت های مجرمانه ناامن کنندگان اقتصاد، در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری نهاده های دامی قاچاق توسط فردی در شهرستان ساری، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با شناسایی محل نگهداری این کالاها و شناسایی متهمان و پس از هماهنگی های قضائی در بازرسی از یک انبار، ۶۰ تن نهاده های دامی قاچاق کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران ارزش این محموله را بر اساس نظر کارشناسان، ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ داداش تبار در پایان خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و قانونی با افرادی که امنیت اقتصادی مردم را دچار مخاطره می نمایند در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6781565

