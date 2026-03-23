پایگاه هنر روستا؛ بستری برای توانمندسازی هنری معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، فاطمه عباسی با اشاره به اهمیت سلامت روان جامعه هدف در شرایط دشوار، اظهار داشت: طراحی برنامه‌های هنردرمانی در شرایط بحران با هدف اصلی کاهش اضطراب، فراهم کردن فضای امن برای بیان احساسات و افزایش حس امنیت روان در افراد دارای معلولیت دنبال می‌شود.

وی افزود: این اقدامات نه تنها به تقویت تعاملات اجتماعی و اعتمادبه‌نفس توان‌خواهان کمک می‌کند، بلکه ابزاری کارآمد برای پردازش تجربه‌های دشوار و ارتقای تاب‌آوری روانی آن‌ها است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به تشریح الگوهای اجرایی این معاونت در مراکز توانبخشی پرداخت و افزود: در شرایط حاضر، فعالیت‌های هنردرمانی به دو صورت حضوری و مجازی با تمرکز بر «نقاشی‌درمانی» برای بیان تصویری احساسات، «موسیقی‌درمانی» جهت ایجاد آرامش عمیق، «تئاتردرمانی» برای بازشناسی نقش‌های اجتماعی، «هنرهای دستی» به منظور افزایش تمرکز و «نوشتن خلاقانه» در حال اجراست.

وی همچنین از تولید محتوای تخصصی در این حوزه خبر داد و گفت: ۵۲ فیلم آموزشی با موضوع هنردرمانی کودکان دارای معلولیت تهیه و در پلتفرم آپارات بارگذاری شده است که منبعی ارزشمند برای خانواده‌ها، مربیان و پژوهشگران محسوب می‌شود.

عباسی با مرور دستاوردهای سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در سالی که گذشت، مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی هدفمند به اجرا درآمد که تجهیز ۱۶۱۰ مرکز توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی به اتاق‌های اختصاصی نمایش‌درمانی و موسیقی‌درمانی از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: همچنین برای برقراری عدالت در دسترسی به خدمات، ۱۳۰ پایگاه هنر روستایی تجهیز شدند که بیش از ۱۰۴۰۰ فرد دارای معلولیت در مناطق محروم و دورافتاده از خدمات هنری آن‌ها بهره‌مند شدند.

وی در پایان به رویدادهای شاخص فرهنگی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: برگزاری ۶ جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان، ۱۰ نمایشگاه استانی هنرهای تجسمی و حمایت از ۱۳۵ گروه هنری برای اجرای تورهای فرهنگی، بخشی از پویایی این بخش در سال گذشته بود. همچنین با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه حضور فعال توان‌خواهان در «بخش فراگیر چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر» فراهم شد که گامی بلند در جهت تلفیق ظرفیت‌های فرهنگی و توانبخشی در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.