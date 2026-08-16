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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

شناسایی ۹ انبار احتکار کالا به ارزش بیش از ۵۰۳ میلیارد ریال در فارس

شناسایی ۹ انبار احتکار کالا به ارزش بیش از ۵۰۳ میلیارد ریال در فارس

شیراز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از شناسایی ۹ انبار متخلف به اتهام احتکار کالا در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به تشدید نظارت بر بازار، انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا در استان فارس اظهار کرد: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش و ثبات در بازار از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت بازار است و با هرگونه تخلف، به‌ویژه احتکار کالا، برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و با هدف جلوگیری از اخلال در روند تأمین و توزیع کالا، بازرسی از انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا در سطح استان با جدیت دنبال می‌شود و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال، ۹ انبار که اقدام به احتکار کالا کرده بودند شناسایی و برای متخلفان پرونده‌هایی به ارزش ریالی بیش از ۵۰۳ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی قانونی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مجرب با تشریح اقلام کشف‌شده در این بازرسی‌ها گفت: ۲ انبار نگهداری آهن‌آلات به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال، ۳ انبار مواد غذایی شامل حبوبات، انواع برنج خارجی و قند شکسته به ارزش بیش از ۳۱۶ میلیارد ریال، ۲ انبار روغن موتور به ارزش بیش از ۳۶ میلیارد ریال و یک انبار نگهداری پلی‌اتیلن به ارزش ۱۱ میلیارد ریال از جمله موارد شناسایی‌شده بوده است.

وی با اشاره به ضرورت رصد مستمر زنجیره تأمین و توزیع کالا، از تقویت و هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی خبر داد و افزود: با هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و رصد زنجیره تأمین و توزیع، هرگونه انحراف در تأمین و توزیع کالاهای ضروری در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی می‌شود و با متخلفان در هر سطحی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

مجرب همچنین با قدردانی از فعالان اقتصادی استان، به‌ویژه واحدهای تولیدی و صنفی که در شرایط اقتصادی موجود با رعایت انصاف و همراهی با مردم به فعالیت خود ادامه می‌دهند، گفت: اکثریت فعالان اقتصادی استان فارس در کنار مردم هستند و در تأمین و عرضه کالاها همکاری و همراهی مناسبی دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با هشدار به سودجویان و متخلفان بازار تأکید کرد: به معدود افرادی که قصد سوءاستفاده از شرایط بازار و ایجاد التهاب در روند تأمین و توزیع کالا را دارند هشدار می‌دهیم که نظارت‌های میدانی و مستمر دستگاه‌های متولی، در کنار همکاری و مشارکت مردم، اجازه هرگونه سودجویی و اخلال در بازار را نخواهد داد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت سامانه ۱۲۴ برای دریافت گزارش‌های مردمی گفت: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها، شکایات و درخواست‌های مردم است و تمامی گزارش‌های دریافتی در اسرع وقت بررسی و در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6917896

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    نظرات

    • داود IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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      پاسخ
      سلام بایستی تمامی وزارتخانه هاسامانه ای را تعریف کنند که تمامی وکلیه انبارها چه انبارهای دولتی وبخش خصوصی موجودیت ورود وخروج وباقیمانده هرنوع کالایی را به وزارتخانه متبوعه بابروزرسانی کردن اطلاع دهند بعضادرصورت انبارنمودن چندنوع کالامیبایستی مراتب رابه تعدادتنوع انبارشدن کالابه وزارتخانه مربوط به آن کالا اعلام کنند دراینصورت است که میشود تمامی انبارها را تحت رصد قرارداد والابغیرازاین امکان ندارد

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