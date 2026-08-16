شناسایی ۹ انبار احتکار کالا به ارزش بیش از ۵۰۳ میلیارد ریال در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب با اشاره به تشدید نظارت بر بازار، انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا در استان فارس اظهار کرد: صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش و ثبات در بازار از مهمترین اولویتهای مدیریت بازار است و با هرگونه تخلف، بهویژه احتکار کالا، برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: در راستای اجرای طرحهای نظارتی و با هدف جلوگیری از اخلال در روند تأمین و توزیع کالا، بازرسی از انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا در سطح استان با جدیت دنبال میشود و اجازه نخواهیم داد عدهای سودجو با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس ادامه داد: در چهار ماهه نخست امسال، ۹ انبار که اقدام به احتکار کالا کرده بودند شناسایی و برای متخلفان پروندههایی به ارزش ریالی بیش از ۵۰۳ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
مجرب با تشریح اقلام کشفشده در این بازرسیها گفت: ۲ انبار نگهداری آهنآلات به ارزش بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال، ۳ انبار مواد غذایی شامل حبوبات، انواع برنج خارجی و قند شکسته به ارزش بیش از ۳۱۶ میلیارد ریال، ۲ انبار روغن موتور به ارزش بیش از ۳۶ میلیارد ریال و یک انبار نگهداری پلیاتیلن به ارزش ۱۱ میلیارد ریال از جمله موارد شناساییشده بوده است.
وی با اشاره به ضرورت رصد مستمر زنجیره تأمین و توزیع کالا، از تقویت و هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی خبر داد و افزود: با هوشمندسازی فرآیندهای نظارتی و رصد زنجیره تأمین و توزیع، هرگونه انحراف در تأمین و توزیع کالاهای ضروری در سریعترین زمان ممکن شناسایی میشود و با متخلفان در هر سطحی مطابق قانون برخورد خواهد شد.
مجرب همچنین با قدردانی از فعالان اقتصادی استان، بهویژه واحدهای تولیدی و صنفی که در شرایط اقتصادی موجود با رعایت انصاف و همراهی با مردم به فعالیت خود ادامه میدهند، گفت: اکثریت فعالان اقتصادی استان فارس در کنار مردم هستند و در تأمین و عرضه کالاها همکاری و همراهی مناسبی دارند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با هشدار به سودجویان و متخلفان بازار تأکید کرد: به معدود افرادی که قصد سوءاستفاده از شرایط بازار و ایجاد التهاب در روند تأمین و توزیع کالا را دارند هشدار میدهیم که نظارتهای میدانی و مستمر دستگاههای متولی، در کنار همکاری و مشارکت مردم، اجازه هرگونه سودجویی و اخلال در بازار را نخواهد داد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت سامانه ۱۲۴ برای دریافت گزارشهای مردمی گفت: این سامانه بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشها، شکایات و درخواستهای مردم است و تمامی گزارشهای دریافتی در اسرع وقت بررسی و در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
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