قطع خطوط امدادی اوکراین با حمله روسیه به بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر، تاس گزارش داد که حملات اخیر روسیه علیه بنادر اوکراین مشرف بر دریای سیاه باعث کاهش ۶۰ درصدی صادرات این کشور و وارد آمدن خسارت ماهانه ۲ میلیارد دلار در کنار قطع خطوط امدادی ناتو برای ارسال سلاح و سوخت شده است.

بر اساس این گزارش، بنادر اصلی اودسا، نومورک و یوژنی همچنان تعطیل هستند و هیچ کشتی خارجی در این بنادر پهلو نگرفته است.

وزارت دفاع روسیه نیز پیشتر اعلام کرده بود که کشتی های باری اوکراین در بندر نیکولایف که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار می گرفت هدف قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است روسیه طی هفته های اخیر حملات خود را علیه بنادر و کشتی های اوکراین با هدف قطع خطوط امدادی ارتش این کشور تشدید کرده است.