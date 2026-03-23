۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹

تظاهرات مردم انگلیس در حمایت از ایران+ فیلم

تظاهرات مردم انگلیس در حمایت از ایران+ فیلم

هزاران تن از مردم انگلیس در حمایت از جمهوری اسلامی ایران به خیابان‌ها آمدند و خواستار توقف حملات نظامی آمریکایی - صهیونیستی علیه ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، هزاران تن از مردم انگلیس دیروز در اعتراض به سیاست های جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تظاهرات کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهایی در محکومیت حمله مشترک آمریکایی- صهیونیستی به ایران سرداده و پرچم ایران را به اهتزاز در آوردند.

مردم انگلیس همچنین با اشاره به سیاست های دوگانه جامعه جهانی در قبال فعالیت های نظامی اتمی برخی رژیم ها و سخت گیری ها در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران این شعار را سر دادند که «به نفاق در سیاست های هسته ای پایان دهید.»

