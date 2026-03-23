۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

پورذهبی: حمله دشمنان به مراکز فرهنگی خلاف پروتکل‌های بین‌المللی است

پورذهبی: حمله دشمنان به مراکز فرهنگی خلاف پروتکل‌های بین‌المللی است

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: علیرغم پروتکل‌های بین‌المللی که مراکز فرهنگی، مدارس و ورزشگاه‌ها را در زمان جنگ مصونیت می‌دهد، دشمن با حمله وحشیانه بخشی از این مرکز را تخریب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی‌ عصر دوشنیه با حضور در صداوسیمای مرکز سنندج از روند فعالیت‌های این مرکز پس از حمله آمریکا و اسرائیل بازدید و اظهار کرد: با تلاش کارکنان، خسارت‌ها جبران شده و برنامه‌ها با کیفیت بالاتر روی آنتن خواهد رفت.

نماینده ولی فقیه در کردستان ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان، گفت: متاسفانه علیرغم پروتکل‌های بین‌المللی که مراکز فرهنگی، مدارس و ورزشگاه‌ها را مصونیت می‌دهد، دشمن با حمله وحشیانه بخشی از این مرکز را تخریب کرد.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به تجهیزات و ساختمان صداوسیما افزود: خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم و همه خسارت‌های مادی با تلاش کارکنان و همراهی مسئولان در حال جبران است و ان‌شاءالله این مرکز با قدرت بیشتر و تجهیزات به‌روز، برنامه‌ها را با کیفیت بالاتر روی آنتن خواهد برد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: این حادثه، درس‌هایی برای ما داشته و نشان داد که آمادگی و حفاظت از مراکز فرهنگی و رسانه‌ای ضروری است.

وی اضافه کرد: با پیروزی رزمندگان اسلام و اخذ خسارت از دشمن، صداوسیمای سنندج بهتر از گذشته سرپا خواهد شد.

وی همچنین با خطاب قرار دادن کارکنان صداوسیما گفت: از همه شما برای تلاش‌های شبانه‌روزی و ایستادگی در برابر این هجمه تقدیر می‌کنم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.

گفتنی است؛ صداوسیمای مرکز کردستان در روزهای نخست تجاوز آمریکایی – صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. 

