به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر دوشنیه با حضور در صداوسیمای مرکز سنندج از روند فعالیتهای این مرکز پس از حمله آمریکا و اسرائیل بازدید و اظهار کرد: با تلاش کارکنان، خسارتها جبران شده و برنامهها با کیفیت بالاتر روی آنتن خواهد رفت.
نماینده ولی فقیه در کردستان ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان، گفت: متاسفانه علیرغم پروتکلهای بینالمللی که مراکز فرهنگی، مدارس و ورزشگاهها را مصونیت میدهد، دشمن با حمله وحشیانه بخشی از این مرکز را تخریب کرد.
وی با اشاره به خسارتهای وارد شده به تجهیزات و ساختمان صداوسیما افزود: خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم و همه خسارتهای مادی با تلاش کارکنان و همراهی مسئولان در حال جبران است و انشاءالله این مرکز با قدرت بیشتر و تجهیزات بهروز، برنامهها را با کیفیت بالاتر روی آنتن خواهد برد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: این حادثه، درسهایی برای ما داشته و نشان داد که آمادگی و حفاظت از مراکز فرهنگی و رسانهای ضروری است.
وی اضافه کرد: با پیروزی رزمندگان اسلام و اخذ خسارت از دشمن، صداوسیمای سنندج بهتر از گذشته سرپا خواهد شد.
وی همچنین با خطاب قرار دادن کارکنان صداوسیما گفت: از همه شما برای تلاشهای شبانهروزی و ایستادگی در برابر این هجمه تقدیر میکنم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
گفتنی است؛ صداوسیمای مرکز کردستان در روزهای نخست تجاوز آمریکایی – صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت.
