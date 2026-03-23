جنگ از ابتدا تاکنون ۶۳۶ شهید و ۶۸۴۸ مصدوم در تهران داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل فراهانی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت مصدومان و شهدای ناشی از حملات به استان تهران از آغاز جنگ تاکنون را تشریح کرد.

وی با اشاره به حجم گسترده حملات گفت: از آغاز جنگ تا این لحظه، به ۴۳۰ نقطه در استان تهران حمله شده است که اورژانس در تمامی این مناطق به ارائه خدمات پرداخته است.

قائم‌مقام اورژانس استان تهران با اعلام آمار مصدومان افزود: در مجموع ۶ هزار و ۸۴۸ نفر بر اثر این حملات مصدوم شدند که از این تعداد، ۵ هزار و ۶۰۸ نفر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به مراکز درمانی منتقل شدند.

فراهانی در ادامه با تأسف از افزایش آمار شهدا خاطرنشان کرد: متأسفانه در این مدت ۶۳۶ نفر به شهادت رسیدند. همچنین یکی از کارشناسان عملیاتی اورژانس استان تهران به درجه رفیع شهادت نائل آمد و ۵۴ نفر از همکاران ما نیز مجروح شدند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل اورژانس استان تهران تصریح کرد: همکاران ما در اورژانس با تمام توان در حال ارائه خدمات به مصدومان هستند و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.