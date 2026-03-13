اورژانس: حمله موشکی به غرب تهران ۲ شهید و ۱۷ مجروح در پی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله موشکی به یک واحد مسکونی در شهرقدس، دو کودک جان باخته و ۱۷ نفر دیگر مصدوم شدند.

این حادثه حدود ساعت ۲۲:۵۰ شامگاه پنجشنبه ۲۱ اسفند در خیابان نفت شهر قدس رخ داد. در این حمله، دو کودک (یک دختر و یک پسر) به شهادت رسیدند و ۱۷ نفر از ساکنان شامل ۱۰ زن و ۷ مرد مصدوم شدند.

کارشناسان اورژانس استان تهران بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

کلیه مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

اورژانس استان تهران با محکومیت شدید این اقدام غیرانسانی علیه غیرنظامیان، تأکید کرد که کارشناسان عملیاتی این سازمان همچنان در صحنه حضور دارند و با تمام توان به ارائه خدمات امدادی ادامه می‌دهند.