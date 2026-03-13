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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

اورژانس: حمله موشکی به غرب تهران ۲ شهید و ۱۷ مجروح در پی داشته است

اورژانس: حمله موشکی به غرب تهران ۲ شهید و ۱۷ مجروح در پی داشته است

قدس- حمله موشکی شب گذشته به یک منزل مسکونی در شهر قدس، دو کودک بی‌گناه را به شهادت رساند و ۱۷ نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله موشکی به یک واحد مسکونی در شهرقدس، دو کودک جان باخته و ۱۷ نفر دیگر مصدوم شدند.

این حادثه حدود ساعت ۲۲:۵۰ شامگاه پنجشنبه ۲۱ اسفند در خیابان نفت شهر قدس رخ داد. در این حمله، دو کودک (یک دختر و یک پسر) به شهادت رسیدند و ۱۷ نفر از ساکنان شامل ۱۰ زن و ۷ مرد مصدوم شدند.

کارشناسان اورژانس استان تهران بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

کلیه مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

اورژانس استان تهران با محکومیت شدید این اقدام غیرانسانی علیه غیرنظامیان، تأکید کرد که کارشناسان عملیاتی این سازمان همچنان در صحنه حضور دارند و با تمام توان به ارائه خدمات امدادی ادامه می‌دهند.

کد مطلب 6773291

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    نظرات

    • عباس IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اون شبی که به خیابان نفت حمله موشکی رخ داد انصافا نیروهای امدادی سریع رسیدند و همان شب نماینده از فرمانداری و کلانتری برای تعیین خسارت اموال مردم حضور داشتن و بعد از دو هفته ای مبالغ خسارت واریز شد دست تمام نیروهای امدادی از جمله آتشنشانی اورژانس هلال احمر و پلیس و بسیج درد نکنه بموقع حضور داشتن .

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