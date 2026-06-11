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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

۵ مصدوم در حملات بامداد امروز در کشور

۵ مصدوم در حملات بامداد امروز در کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به حملات بامداد امروز در برخی مناطق کشور اعلام کرد: در پی این حملات، مجموعاً ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی، همگی از مراکز درمانی ترخیص شدند.

به گزارش خبرگزاریر مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعادفر در تشریح آخرین وضعیت مصدومان حملات رژیم صهیونسیتی و آمریکا بامداد امروز، اظهار کرد: در جریان این حملات، در مجموع ۵ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد، ۳ نفر در تهران و ۲ نفر در هرمزگان مصدوم شدند.

به گفته وی، تیم‌های اورژانس از نخستین دقایق وقوع حوادث در مناطق مورد نظر در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای رسیدگی سریع به مصدومان را انجام دادند.

وی با اشاره به وضعیت عمومی مصدومان افزود: خوشبختانه هر ۵ مصدوم پس از دریافت خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی لازم، از مراکز درمانی مرخص شده‌اند و در حال حاضر هیچ‌یک از آنان در بیمارستان بستری نیستند.

رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین تأکید کرد: نیروهای عملیاتی اورژانس در این حوادث در آماده‌باش کامل قرار داشتند و خدمات امدادی مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شد.

بر اساس این گزارش، سازمان اورژانس کشور همچنان روند رصد و پیگیری وضعیت این مناطق را در دستور کار دارد.

کد مطلب 6857170

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