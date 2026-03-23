به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی شریفتبار شامگاه دوشنبه در اجتماع پرشور مردمی شهر امیرکلا با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنههای اجتماعی و انقلابی اظهار کرد: اگر مردم در میدان فتح قدم بردارند، نصرت نیز خواهد آمد.
وی با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: امروز اثر حضور ملت در صحنه، خنثیکننده توطئهها و نقشههای دشمنان است و هر ایرانی با تلاش و مجاهدت خود میتواند بهعنوان یک «روایتگر فتح» در عرصههای مختلف نقشآفرینی کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تأثیر خون شهدا در بیداری ملتها خاطرنشان کرد: خون «امام شهید» موجب بیداری مردم جهان شده و این مسیر همچنان ادامه دارد.
شریفتبار در ادامه بر ضرورت حضور میدانی مردم در شرایط حساس کنونی تأکید کرد و گفت: حضور مردم در صحنههای اجتماعی و خیابانها، اهمیت بسزایی در حفظ و تقویت آرمانهای انقلاب دارد.
این مراسم با حضور گسترده مردم و با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل، حیدر حیدر، سپاه نقطه زن اسراییل رو بزن و غیره حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
