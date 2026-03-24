به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال سنگال و مراکش در فینال جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت های قانونی ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا کار به وقت های اضافی کشیده شود. در وقت های اضافی بازیکنان سنگال در یک مورد که مربوط به ضربه پنالتی می‌شد، زمین بازی را به مدت ۱۰ دقیقه ترک کردند و پس از آن بار دیگر به جریان بازی بازگشتند. همین موضوع در پایان بازی با شکایت فدراسیون فوتبال مراکش به کنفدراسیون فوتبال آفریقا همراه شد و کمیته استیناف این نهاد، رای را به سود مراکش صادر و این تیم را به عنوان قهرمان آفریقا اعلام کرد.

در همین رابطه، موسی امبایه عضو کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال سنگال اعلام کرد: امروز (سه شنبه ۴ فروردین) شکایت ما به صورت رسمی از کنفدراسیون فوتبال آفریقا به دادگاه حکمیت ورزش CAS ثبت شد و از مردم این کشور درخواست کرد تا به شایعات توجهی نکنند و اخبار رسمی را از نهادهای این فدراسیون دنبال کنند.

سنگالی ها امیدوارند رای دادگاه CAS به سود آنها باشد تا بار دیگر قهرمانی آفریقا در سال ۲۰۲۵ به نام این تیم ثبت شود.