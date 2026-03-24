به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی عصر سهشنبه در بازدید از دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان اظهار کرد: تمامی امکانات و ظرفیتهای استان برای خدمترسانی شایسته به مسافران بسیج شده و تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.
وی با اشاره به همدلی موجود میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی افزود: در حال حاضر وفاق و هماهنگی مناسبی میان مسئولان و فعالان گردشگری استان شکل گرفته و این امر زمینه ارائه خدمات مطلوب به گردشگران را فراهم کرده است.
در ادامه مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نیز با اشاره به عملکرد مطلوب کمیتههای ستاد خدمات سفر گفت: تمامی اعضای ستاد با همراهی بخش خصوصی بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مسافران هستند.
طالبنیا افزود: بازدیدهای نظارتی از مراکز اقامتی، تأسیسات گردشگری، مجتمعهای خدماتی بینراهی، مراکز عرضه مواد غذایی و سایر خدمات مورد نیاز مسافران بهطور مستمر در حال انجام است.
وی همچنین از خسارت به برخی اماکن تاریخی سنندج خبر داد و گفت: در پی حملات اخیر، بخشهایی از بناهای شاخص تاریخی این شهر بر اثر امواج ناشی از انفجار دچار آسیب شدهاند.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر کردستان با بیان اینکه برآورد دقیق خسارات در دست بررسی است، عنوان کرد: نتایج نهایی پس از تکمیل ارزیابیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان بخش دولتی و خصوصی، کیفیت خدماترسانی به مسافران در استان بیش از پیش ارتقا یابد.
