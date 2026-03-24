ورود جامعه ورزش و جوانان کردستان به میدان خدمت؛ برپایی مواکب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شرایط خاص کشور و تداوم حملات دشمنان به ایران اسلامی، جامعه ورزش و جوانان استان کردستان با حضور در میدان، اقدام به برپایی مواکب فرهنگی و خدمت‌رسانی در تجمعات مردمی کرده‌اند.

این مواکب با هدف ارائه خدمات به مردم، به‌ویژه جوانان و ورزشکاران، و همچنین ایجاد فضایی برای همدلی و همبستگی اجتماعی راه‌اندازی شده و تلاش دارند سهمی در کاهش دغدغه‌ها و تقویت روحیه عمومی ایفا کنند.

در ادامه این حرکت مردمی، جوانان کردستانی در شهرستان‌های مختلف از جمله سنندج، قروه، کامیاران و بیجار با برپایی موکب فرهنگی و خدمت‌رسانی، فضایی برای گردهمایی جوانان و حمایت از مقاومت ملی فراهم کرده‌اند.

حضور فعال جامعه ورزش و جوانان در این عرصه، جلوه‌ای از احساس مسئولیت اجتماعی و همراهی نسل جوان با مردم در شرایط حساس کنونی است حضوری که با استقبال اقشار مختلف همراه شده و به یکی از محورهای پویایی تجمعات مردمی در استان تبدیل شده است.

شامگاه سه شنبه نیز برپایی این مواکب در شهرهای استان زمینه‌ساز پذیرایی و خدمت رسانی به مردمی شد که در تجمعات شبانه در میادین و خیابان‌ها حضور می‌یابند تا از انقلاب اسلامی ایران و نیروهای مسلح حمایت کنند.