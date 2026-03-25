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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۹

سرمربی سابق سپاهان همچنان بدون تیم باقی ماند

سرمربی سابق سپاهان همچنان بدون تیم باقی ماند

مذاکره دو باشگاه آفریقایی با سرمربی سابق تیم فوتبال سپاهان ثمره ای نداشته تا پاتریس کارترون فرانسوی همچنان خانه نشین باقی بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال ام صلال قطر مدیران این باشگاه تصمیم به قطع همکاری با پاتریس کارترون سرمربی فرانسوی خود گرفتند تا سرمربی فصل گذشته سپاهان که حاضر به همکاری با زردپوشان در فصل بیست و پنجم لیگ برتر نشده بود از هدایت ام صلال برکنار شود.

در همین حال رسانه رادیو مارس اعلام کرد پس از حذف تیم الوداد مراکش از جام کنفدراسیون آفریقا مدیران این باشگاه برای هدایت تیم خود با کارترون وارد مذاکره شدند اما این مذاکره به بن بست خورده است و این مربی فرانسوی وارد مراکش نخواهد شد.

پیش از الوداد، باشگاه الزمالک مصر هم به کارترون پیشنهاد همکاری داده بود اما دو طرف به توافق نرسیدند تا سرمربی سابق سپاهان که سابقه قهرمانی با این تیم در سوپرجام ایران را دارد، همچنان بدون باشگاه باقی بماند.

کد مطلب 6782859

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