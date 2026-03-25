تولید، کلید اصلی مقاوم سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صیادی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگویی ضمن تاکید بر تحقق شعار سال تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: شوربختانه از چند دهه قبل کشور در بحث تولید با مشکل مواجه است.

وی عنوان کرد: کلید اصلی مقاوم سازی اقتصاد در کشور مقوله تولید است. اگر به عقب برگردید خواهید دید در دهه ۹۰ و بویژه در چهار ساله اخیر کشور در رشد اقتصادی دچار مشکل بوده است.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی افزود: متاسفانه بدون نفت، رشد اقتصادی کشور بطور میانگین نزدیک به صفر است. تولید باثبات در مملکت زمانی می تواند اتفاق بیفتد که بتوان در یک محیط امن و پیش‌بینی پذیر اقتصادی فضای کسب و کاری را راه انداخت.

صیادی بیان کرد: بحث امنیت ملی از مولفه‌های مهم پیش‌بینی پذیری در اقتصاد است یعنی اقتصاد از نظر ملی دارای امنیت، ثبات و پیش بینی پذیر برای فعالان اقتصادی باشد تا بتواند سرمایه گذاری را در مملکت تحریک کند.

وی ادامه داد: کلید واژه وحدت ملی در شعار سال ناظر بر اینکه بتوان از ظرفیت تمامی آحاد مردم در حوزه اقتصاد کشور به درستی استفاده کرد.

وی گفت: استفاده از ظرفیت مردمی بویژه بخش های که دانش بنیان هستند و می توانند با یک ضریب فزآینده بیشتری چرخ اقتصاد مملکت را به حرکت درآوردند بتوان چرخه اقتصاد را از این وضعیت رشد اقتصادی پایین و نزدیک به صفر رهایی بخشید.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطر نشان کرد: بدون شک با ارتقای رشد اقتصادی قدرت خرید مردم افزایش و در نهایت رفاه اقتصادی در جامعه ایجاد خواهد شد.

صیادی بیان داشت: خوشبختانه یک ظرفیت بالقوه و بسیار بالا در دانشگاه‌های کشور وجود دارد که می توانداز دغدغه های جامعه و صنعت گره گشایی کند.

صیادی اذعان داشت: متاسفانه موانع و مشکلات متعددی رابطه بین دانشگاه و صنعت را در کشور کند کرده است.

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: در حال حاضر یک همزیستی مسالمت آمیز بین صنعت و دانشگاه در مملکت وجود دارد به این مفهوم که دانشگاه و صنعت هریک کار خود را انجام می دهند.

صیادی افزود: ضرورت ایجاب می‌کند پیوند عمیقی بین صنعت و دانشگاه در کشور ایجاد شود تا بتوان در عرصه های مختلف بویژه تولید گره گشای جدی صورت گیرد.

وی در پایان یاد آور شد: ظرفیت کافی در کشور وجود دارد که بتوان مسائل و موارد اقتصادی را برطرف کرد منتها باید با یک نگاه علمی و نظام مند موانع و مشکلات را به درستی شناسایی و راه حل دقیق تر به جهت رفع مشکلات به سیاست گذار داد.