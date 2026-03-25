ثبت ۱۰۰ میلیمتر بارش در زیفل و موموری استان ایلام طی ۲ روز گذشته

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بارش‌های قابل توجه در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: پیرو هشدار سطح زرد شماره یک ۲ فروردین ۱۴۰۵ و هشدار نارنجی شماره ۱ تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۵، سامانه بارشی اخیر در بسیاری از ایستگاه‌های هواشناسی استان بارندگی‌های قابل توجهی به همراه داشته است.

وی بیان کرد: بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان ایلام، میزان بارندگی ثبت‌شده از عصر دوشنبه ۳ فروردین ۱۴۰۵ تا ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه ۵ فروردین به شرح زیر است.

وی اضافه کرد: در این مدت ایستگاه‌های زیفل و موموری هر کدام با ثبت ۱۰۰ میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش را در استان داشته‌اند.

نادری عنوان کرد: پس از آن دره‌شهر با ۸۸.۶ میلیمتر، موسیان با ۸۰.۵ میلیمتر، آبدانان با ۶۷ میلیمتر و سراب‌باغ با ۶۶ میلیمتر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام ادامه داد: همچنین میزان بارش در ایستگاه‌های ماژین ۵۵.۵، میش‌خاص ۵۲، پهله ۵۱، دهلران ۴۸.۸، میمه ۴۶.۴، بدره ۴۲.۹ و دشت‌عباس ۴۰.۵ میلیمتر ثبت شده است.

وی اضافه کرد: گفتنی است سامانه بارشی اخیر موجب افزایش قابل توجه بارندگی در بسیاری از مناطق استان شده و اداره‌کل هواشناسی ایلام پیش از این نسبت به فعالیت این سامانه با صدور هشدارهای هواشناسی اطلاع‌رسانی کرده بود.