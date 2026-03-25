بارش باران در اکثر مناطق کشور تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی، امروز در استان های لرستان، نیمه شمالی خوزستان، جنوب ایلام، فارس، بوشهر، نیمه غربی هرمزگان، غرب کرمان، قزوین، البرز و تهران، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود و در نواحی مرتفع و سردسیر بارش به صورت برف است.

طبق این گزارش، فردا (پنجشنبه) از میزان بارش در سواحل شمالی و دامنه های جنوبی البرز کاسته می شود و در استان های واقع در غرب، جنوب غرب و جنوب کشور بارش تشدید می شود.

در این دو روز در شرق و جنوب شرق کشور بارش پراکنده و وزش باد شدید گاهی همراه با خیزش گردوخاک رخ می دهد.

جمعه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، ابرناکی، وزش باد و رگبار و رعد و برق در نوار شمالی افزایش می یابد و در نیمه جنوبی کشور بارش ادامه خواهد. در این روز به تدریج میزان بارش و وزش باد در جنوب کاهش و در شرق و جنوب شرق افزایش خواهد یافت.

در این روز شدت بارش ها در غرب کرمانشاه، ایلام، شمال خوزستان، لرستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان است.

شنبه گستره بارش در نوار غربی کشور، دامنه های جنوبی البرز واقع در استان های قزوین، البرز، تهران و در سواحل شمالی کشور است و بعد از ظهر از میزان بارندگی در این مناطق کاسته می شود.

یکشنبه در شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق بارش پراکنده و در دامنه های جنوبی البرز افزایش وزش باد پیش بینی می شود. بعد از ظهر این روز سامانه بارشی جدیدی به شمال غرب وارد شده و ابرناکی و بارش در کردستان و آذربایجان غربی آغاز می شود.

خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا روز جمعه مواج است.

امروز آسمان تهران ابری، همراه با مه رقیق و بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و بارش باران است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۱۹ و کمینه دمای آن به ۱۱ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.