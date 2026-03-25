https://mehrnews.com/x3bG6N ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹ کد مطلب 6783059 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹ بارش اولین باران بهاری در «کنارک» کنارک - اولین باران بهاری در شهرستان «کنارک» باریدن گرفت و منجر به خوشحالی مردم این منطقه شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6783059 کپی شد مطالب مرتبط بی پرده با مهر؛ پیام مردم زاهدان به رهبر ایران بارندگی در سیستان و بلوچستان تا مرز ۱۰۰ میلیمتر پیش رفت بارش باران در اکثر مناطق کشور تداوم دارد برچسبها شهرستان کنارک بارش باران باران
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