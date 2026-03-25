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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

بارش اولین باران بهاری در «کنارک»

بارش اولین باران بهاری در «کنارک»

کنارک - اولین باران بهاری در شهرستان «کنارک» باریدن گرفت و منجر به خوشحالی مردم این منطقه شد.

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کد مطلب 6783059

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