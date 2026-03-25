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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

۴موج حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۴۰دقیقه؛ قطع برق در«الخضیره»+ فیلم

۴موج حمله موشکی ایران به اسرائیل در ۴۰دقیقه؛ قطع برق در«الخضیره»+ فیلم

در حمله موشکی گسترده و بی‌سابقه ایران به سرزمین‌های اشغالی، تل آویو و قدس، هشارون، نتانیا و بنیامینا، حیفا و الخضیره هدف قرار گرفت و برق در الخضیره قطع و فرودگاه بن‌گوریون تعطیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در موج جدید حملات موشکی ایران، نیروگاه برق «الخضیره» در بندر اشغالی حیفا در شمال فلسطین اشغالی هدف قرار گرفت و ستون‌هایی از دود در آسمان این نیروگاه مشاهده می‌شود. برق الخضیره هم در پی این حمله موشکی قطع شده است.

این موج از حمله موشکی ایران، به صورت کم سابقه، مناطق گسترده‌ای از اسرائیل را پوشش داد و ترکش‌های موشک دستکم به شش منطقه از جمله غرب قدس، هشارون، نتانیا و بنیامینا، حیفا و الخضیره اصابت کرد.

روزنامه یدیعوت آحرونوت نوشت: میلیون‌ها نفر در پی شلیک موشک از ایران، به پناهگاه رفتند.

رسانه‌های عبری از انتشار گزارش درباره اصابت ترکش‌های موشک‌های ایرانی به ۳۰ منطقه و به صدا درآمدن آژیر خطر در فرودگاه بن‌گوریون و قطع شدن پروازها در آن خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم اذعان کرد ایران طی ۴۰ دقیقه، در چهار نوبت، موشک‌هایی را به طرف اسرائیل پرتاب کرد.



 



 



 

کد مطلب 6783078

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