به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه سه‌شنبه شب با ایندیا تودی که امروز منتشر شده، گفت که «به دلیل وضعیت جنگی که (از سوی آمریکا و اسرائیل) بر ایران تحمیل شده، مجموعه‌ای از اقدامات برای عبور از تنگه هرمز در نظر گرفته شده است».

بقائی افزود «کشورهای دیگری که نقشی در این تجاوز ندارند، می‌توانند پس از هماهنگی‌های لازم با مقامات ایران از تنگه هرمز عبور کنند تا این عبور با ایمنی و امنیت انجام شود».

بقائی گفت که ایران «قطعاً به دریافت هزینه برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه خواهد داد».