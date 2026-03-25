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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

بقائی:ایران به دریافت هزینه درازای عبور ایمن از تنگه هرمز ادامه می‌دهد

بقائی:ایران به دریافت هزینه درازای عبور ایمن از تنگه هرمز ادامه می‌دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که «به دلیل وضعیت جنگی که (از سوی آمریکا و اسرائیل) بر ایران تحمیل شده، مجموعه‌ای از اقدامات برای عبور از تنگه هرمز در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه سه‌شنبه شب با ایندیا تودی که امروز منتشر شده، گفت که «به دلیل وضعیت جنگی که (از سوی آمریکا و اسرائیل) بر ایران تحمیل شده، مجموعه‌ای از اقدامات برای عبور از تنگه هرمز در نظر گرفته شده است».

بقائی افزود «کشورهای دیگری که نقشی در این تجاوز ندارند، می‌توانند پس از هماهنگی‌های لازم با مقامات ایران از تنگه هرمز عبور کنند تا این عبور با ایمنی و امنیت انجام شود».

بقائی گفت که ایران «قطعاً به دریافت هزینه برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز ادامه خواهد داد».

کد مطلب 6783084
هادی رضایی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      1 1
      پاسخ
      ایران تا کنون به تنهایی طی سالیان طولاتی مخارج جانی و مالی امنیت و حفط محیط زیست تنکه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان را پرداخت کرده و بیش از همه کشورها مورد تحریم و هجمه قرار داشته است. و در واقع برای حفظ منافع کشورهای دیگر هزینه داده است. حال که دیر هنگام اقدام به گرفتن قسمتی از هزینه ها را کرده مورد انتقاد برخی کشورها که بیش از سهمیه خود برداشت منابع داشته اند قرار گرفته است.
    • ایرانی JP ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۵
      0 0
      پاسخ
      ایمن یا غیر ایمن، باید هزینه ی عبور پرداخت کنند، و برای عبور ایمن«هزینه ی اضافه» بر «هزینه ی صرفاً عبور از تنگه» باید پرداخت کنند. درست مانند «هزینه ی بزرگراه» که صرفاً جهت عبور از آن مسیر است، نه برای عبور ایمن! البته که تحت قوانین محکم و چکش‌کاری شده حقوقی و قانونی داخل(بر اساس قانون داخلی ایران،که باید در اولویت بالا و اول باشد) و در ضمن هماهنگ با قوانین حقوقی بین المللی در رابطه با آبراه های بین‌المللی دیگر مناطق دنیا.

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