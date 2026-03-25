سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای بارانی یکی از پدیده‌های خطرناک برای رانندگان، «هیدروپلانینگ» یا سر خوردن خودرو روی سطح آب است که می‌تواند کنترل وسیله نقلیه را به‌طور جدی مختل کند.

وی افزود: زمانی که آب روی سطح جاده تجمع پیدا می‌کند، لاستیک خودرو ممکن است تماس خود را با آسفالت از دست بدهد و خودرو عملاً روی آب حرکت کند. در چنین شرایطی فرمان‌پذیری و توان ترمزگیری به شدت کاهش می‌یابد و احتمال از دست رفتن کنترل خودرو افزایش پیدا می‌کند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بارندگی‌ها از امروز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

میرزایی از رانندگان و مسافران خواست پیش از سفر برنامه‌ریزی زمانی مناسب داشته باشند و در صورت امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از حرکت حتماً وضعیت فنی خودرو را بررسی کنند، تجهیزات لازم برای شرایط بارندگی و زمستانی را همراه داشته باشند و برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.