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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

هشدار پلیس راه اصفهان درباره خطر سرخوردگی در بارندگی‌ها

هشدار پلیس راه اصفهان درباره خطر سرخوردگی در بارندگی‌ها

اصفهان- رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به ادامه بارندگی‌ها تا روز جمعه، نسبت به خطر سر خوردن خودروها در جاده‌ها هشدار داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای بارانی یکی از پدیده‌های خطرناک برای رانندگان، «هیدروپلانینگ» یا سر خوردن خودرو روی سطح آب است که می‌تواند کنترل وسیله نقلیه را به‌طور جدی مختل کند.

وی افزود: زمانی که آب روی سطح جاده تجمع پیدا می‌کند، لاستیک خودرو ممکن است تماس خود را با آسفالت از دست بدهد و خودرو عملاً روی آب حرکت کند. در چنین شرایطی فرمان‌پذیری و توان ترمزگیری به شدت کاهش می‌یابد و احتمال از دست رفتن کنترل خودرو افزایش پیدا می‌کند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، بارندگی‌ها از امروز چهارشنبه آغاز شده و تا روز جمعه در سطح استان ادامه خواهد داشت.

میرزایی از رانندگان و مسافران خواست پیش از سفر برنامه‌ریزی زمانی مناسب داشته باشند و در صورت امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از حرکت حتماً وضعیت فنی خودرو را بررسی کنند، تجهیزات لازم برای شرایط بارندگی و زمستانی را همراه داشته باشند و برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 6783104

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