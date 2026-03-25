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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

استقرار ۱۲ تیم نظارتی شبانه‌روزی در مراکز اقامتی کردستان

استقرار ۱۲ تیم نظارتی شبانه‌روزی در مراکز اقامتی کردستان

سنندج- مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان از فعالیت ۱۲ تیم نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی در مراکز اقامتی و پذیرایی استان خبر داد و گفت: نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از هتل‌ها و مراکز اقامتی استان که با همراهی مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان انجام شد، از اجرای طرح ویژه تشدید بازرسی در سطح استان هم‌زمان با شرایط جنگی کشور خبر داد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران، به‌ویژه هم‌وطنان استان‌های درگیر جنگ، افزود: روند ارائه خدمات در مراکز اقامتی به‌صورت مستمر رصد می‌شود و نظارت‌ها با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف و افزایش رضایتمندی مسافران تشدید شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان تصریح کرد: طرح نظارتی امسال زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده و در قالب آن، ۱۲ تیم نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند.

طالب‌نیا ادامه داد: در این بازدیدها، شاخص‌هایی همچون رعایت موازین بهداشتی، ایمنی و امنیت، کیفیت خدمات، بهداشت محیط کار، وضعیت نمازخانه‌ها و اجرای دقیق نرخ‌نامه‌های مصوب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان خاطرنشان کرد: با هرگونه تخلف از جمله کم‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6783106

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