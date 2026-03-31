پویا طالب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کردستان دارای جاذبه‌های طبیعی و گردشگری است و هر ساله مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران در ایام نوروز است.

وی با اشاره به اینکه امسال تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای فعالیت بیش از پیش اماکن و تاسیسات گردشگری در استان اندیشیده شد، افزود: براین اساس زمینه حضور مسافران و گردشگران نوروزی در کردستان فراهم شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: علیرغم تعطیلی موزه‌ها و بناهای تاریخی شاخص استان از جمله موزه مردم‌شناسی خانه کُرد، موزه باستان‌شناسی و عمارت خسروآباد، به دلیل خسارت در پی تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به محدوده این اماکن از تاریخ ٢٥ اسفندماه تا پایان روز ۹ فروردین‌ماه سال‌جاری، کردستان شاهد حضور گردشگران از جاذبه‌های مختلف گردشگری استان بود.

طالب‌نیا بیان کرد: در مدت زمان یاد شده ۷۳ هزار و ۱۵۱ نفر از جاذبه‌های گردشگری استان اعم از تاریخی، طبیعی، روستاهای هدف گردشگری، مذهبی، فرهنگی و غیره در استان بازدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در این مدت زمانی نیز تعداد ۱۱ هزارو ۳۱۰ نفر مسافر و گردشگر در مراکز اقامتی رسمی و دارای مجوز استان اسکان داده شده‌اند، عنوان کرد: تمامی امکانات برای خدمات‌دهی شایسته به مسافران و آسیب‌دیدگان جنگ به‌کار گرفته شده است.

وی اضافه کرد: استان کردستان از لحاظ آمادگی برای پذیرایی و خدمات‌دهی به مسافران در سطح بالایی قرار دارد و امیدواریم بتوانیم میزبان خوبی برای گردشگران باشیم.