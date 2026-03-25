هشدار وقوع سیلاب در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی با اشاره به پیش‌بینی سامانه بارشی فعال توسط سازمان هواشناسی و موسسه تحقیقات منابع آب کشور در استان بوشهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌های هواشناسی و پایش مستمر شرایط جوی، احتمال وقوع بارش‌های شدید و رگباری در مدت زمان کوتاه تا پایان هفته جاری وجود دارد که می‌تواند موجب شکل‌گیری سیلاب‌های ناگهانی، آبگرفتگی معابر و افزایش دبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با بیان اینکه در چنین شرایطی کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، افزود: از شهروندان انتظار می‌رود هشدارهای صادر شده را کاملاً جدی بگیرند و از هرگونه حضور، توقف یا استقرار در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی خودداری کنند.

وی همچنین تأکید کرد که در زمان فعالیت سامانه بارشی باید از تردد غیرضروری در محورهای جاده‌ای به‌ویژه مسیرهای مستعد آبگرفتگی و سیلاب پرهیز شود و شهروندان از عبور از آبراهه‌ها، پل‌های کم‌ارتفاع و مسیرهایی که احتمال جاری شدن روان‌آب در آنها وجود دارد خودداری کنند.

به گفته محمدی، برپایی چادر، کمپ و هرگونه اسکان موقت در حاشیه رودخانه‌ها، دره‌ها و مسیل‌ها نیز در این شرایط می‌تواند خطرآفرین باشد و لازم است مسافران و گردشگران به‌ویژه در ایام تعطیلات به این موضوع توجه جدی داشته باشند.

محمدی در ادامه با اشاره به وضعیت سدهای استان اظهار کرد: سدهای استان بوشهر در حالت آماده‌باش قرار دارند و تیم‌های فنی شرکت آب منطقه‌ای به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش شرایط سدها، رودخانه‌ها و سازه‌های آبی هستند تا در صورت افزایش روان‌آب‌ها، مدیریت لازم برای کنترل و عبور ایمن سیلاب انجام شود.

وی همچنین از کشاورزان و بهره‌برداران خواست در این روزها نسبت به ایمن‌سازی تأسیسات و تجهیزات کشاورزی مستقر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقدام کنند و تجهیزات حساس را به نقاط امن منتقل کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در پایان با تأکید بر اینکه هشدار قرمز به معنای لزوم هوشیاری و اقدام پیشگیرانه است، خاطرنشان کرد: همراهی و همکاری مردم با توصیه‌های ایمنی و توجه به اطلاعیه‌های رسمی می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش خسارت‌ها و مدیریت بهتر شرایط در زمان بارندگی‌های شدید داشته باشد.