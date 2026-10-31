راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در دامغان؛ تمهیدات لازم اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه‌ناسار در نشست شورای اداری دامغان که ظهر شنبه در فرمانداری برگزار شد، از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به مسیر برگزاری این راهپیمایی اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان صبح این روز در شهر دامغان، از میدان شهید شاهچراغی تا خیابان پاسداران برگزار خواهد شد و حضور اقشار مختلف مردم شهیدپرور و ولایتمدار شهرستان در این مراسم ضروری است.

فرماندار دامغان با تأکید بر اهمیت حضور مردم در این مناسبت افزود: مردم شهرستان بار دیگر با حضور در این راهپیمایی، همبستگی و وحدت خود را در برابر دشمنان نظام و انقلاب به نمایش خواهند گذاشت.

نوچه‌ناسار با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم امسال گفت: از چندی پیش، گروه‌ها، اقشار و اصناف مختلف شهرستان دامغان با اعلام آمادگی برای حضور در این مراسم، از سایر شهروندان نیز برای شرکت در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان دعوت کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم شریف، بصیر و غیرتمند دامغان همواره در صحنه‌های مهم و سرنوشت‌ساز، همراه و پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند و بی‌تردید حضور پرشور و آگاهانه آنان در راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی خواهد بود.