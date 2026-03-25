هشدار زرد هواشناسی در مازندران؛ بارش شدید و خطر آبگرفتگی

هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۲ اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، فعالیت یک سامانه بارشی از اوایل وقت جمعه (۷ فروردین ۱۴۰۵) در استان آغاز شده و تا اواخر وقت شنبه (۸ فروردین) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه موجب بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید موقتی، کاهش نسبی دما، رعد و برق و در برخی نقاط مستعد احتمال تگرگ خواهد شد.

بهزادی با بیان اینکه در روز جمعه تمامی مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، گفت: در روز شنبه تمرکز بارش‌ها بیشتر در ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات نیمه غربی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی مازندران درباره اثرات این سامانه هشدار داد: آبگرفتگی معابر، افزایش حجم آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آسیب به سازه‌های کم‌مقاوم و همچنین کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست.

وی همچنین با اشاره به احتمال وقوع صاعقه، از شهروندان و مسافران خواست از استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در ترددهای جاده‌ای، به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند.

بهزادی در پایان بر ضرورت محکم‌سازی سازه‌های موقت و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در این مدت تأکید کرد.