بارزانی: اقلیم کردستان هیچ وقت بخشی از جنگ علیه ایران نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع،«نیچیروان ادریس بارزانی» رئیس اقلیم کُردستان عراق تأکید کرد: سیاست اقلیم کُردستان، بسیار واضح است؛ ما عنصر و فاکتور آرامش و ثبات در منطقه هستیم و همیشه تأکید کردیم که به طور کلی برای هیچ کدام از کشورهای همسایه، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، سرمنشأ هیچ تهدیدی نیسیتم.

بارزانی با تاکید بر اینکه سیاست اقلیم کُردستان، بسیار واضح است؛ ما عنصر و فاکتور آرامش و ثبات در منطقه هستیم گفت: همیشه بر این مهم تأکید کرده‌ایم که ما به طور کلی برای هیچ کدام از کشورهای همسایه و به صورت ویژه جمهوری اسلامی ایران، سرمنشأ هیچ تهدیدی نیسیتم.

وی افزود: ما از سرآغاز این جنگ؛ کماکان از این سیاست خود، پیروی کرده‌ایم. ما به هیچ شیوه‌ای بخشی از این جنگ نبوده و در آینده نیز بخشی از این جنگ نخواهیم بود.

رئیس اقلیم کُردستان درباره نقش و جایگاه دولت عراق فدرال گفت: حکومت عراق فدرال، ضروری است که به عنوان یک کشور صاحب رأی و جایگاه، نقش خود را ایفا کند و به مسئولیت خود در حفظ حاکمیت کشور عمل نماید؛ باید فوراً حملات گروه‌های غیرقانونی متوقف شود. به نظرم این وظیفه دولت عراق است تا جلوی فعالیت‌های آنها را بگیرد و به صورت جدی این مشکل را حل کند تا ثبات عراق و اقلیم کُردستان نیز حفظ شود.