به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، فرماندار بهارستان، به همراه معاونان فرمانداری و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بهارستان، با حضور در یکی از شهرک‌های صنعتی، از چند واحد تولیدی آسیب‌دیده در جریان حملات تروریستی اخیر بازدید کرد.

فرماندار بهارستان در این بازدید ضمن بررسی میدانی میزان خسارات وارده، در جریان آخرین مشکلات و نیازهای صاحبان صنایع قرار گرفت و بر حمایت قاطع از تولیدکنندگان و تسریع در روند جبران خسارات تأکید کرد.

شرفی در ادامه، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده اظهار داشت: با هماهنگی‌های انجام‌شده توسط استاندار تهران، پس از تشکیل پرونده برای واحدهای خسارت‌دیده، کارشناسان دادگستری به‌صورت رایگان نسبت به ارزیابی و تعیین میزان خسارت اقدام خواهند کرد و در ادامه پرونده‌ها برای پیگیری‌های بعدی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های مربوطه، فرآیند جبران خسارت‌ها و بازگشت هرچه سریع‌تر این واحدها به چرخه تولید محقق شود.

وی در پایان با اشاره به اهداف دشمنان از این اقدامات تروریستی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که حمله به واحدهای صنعتی و مسکونی هرگز قادر به تضعیف اراده و همبستگی ملت ایران نخواهد بود؛ این اقدامات نه‌تنها خللی در عزم راسخ مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب انسجام و ایستادگی بیشتر آنان خواهد شد.