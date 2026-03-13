شهادت ۲ شهروند در پی حمله تروریستی به بهارستان؛ ۳۶ نفر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان با اشاره به حادثه روز جاری در این شهرستان اظهار کرد: در پی حمله به ساختمان ناحیه مقاومت سپاه در بهارستان، متأسفانه تا این لحظه ۲ نفر از شهروندان بی‌گناه به شهادت رسیده و ۳۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

وی افزود: کلیه مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی لازم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده‌اند و اقدامات درمانی برای آنان در حال انجام است.

فرماندار بهارستان ضمن دعوت از مردم به حفظ آرامش، تأکید کرد: شهروندان از تردد و تجمع در اطراف محل حادثه و همچنین تصویربرداری خودداری کنند تا نیروهای امدادی و عملیاتی بتوانند بدون هیچگونه مشکل و با سرعت بیشتر به وظایف خود رسیدگی کنند.