۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

شهادت ۲ شهروند در پی حمله تروریستی به بهارستان؛ ۳۶ نفر مجروح شدند

بهارستان- فرماندار بهارستان از شهادت ۲ شهروند و جراحت ۳۶ نفر در پی حمله رژیم صهیونی به بهارستان خبر داد..

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان با اشاره به حادثه روز جاری در این شهرستان اظهار کرد: در پی حمله به ساختمان ناحیه مقاومت سپاه در بهارستان، متأسفانه تا این لحظه ۲ نفر از شهروندان بی‌گناه به شهادت رسیده و ۳۶ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

وی افزود: کلیه مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی لازم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده‌اند و اقدامات درمانی برای آنان در حال انجام است.

فرماندار بهارستان ضمن دعوت از مردم به حفظ آرامش، تأکید کرد: شهروندان از تردد و تجمع در اطراف محل حادثه و همچنین تصویربرداری خودداری کنند تا نیروهای امدادی و عملیاتی بتوانند بدون هیچگونه مشکل و با سرعت بیشتر به وظایف خود رسیدگی کنند.

کد خبر 6773898

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها