  1. جامعه
  2. شهری
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۳۳

خوش اقبال: خسارات اغتشاشات دی‌ماه به شهروندان جبران می‌شود

فرماندار تهران از آغاز فرآیند جبران خسارات مالی واردشده به شهروندان این شهر در جریان اغتشاشات دی‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش‌ اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، اظهار داشت: خسارات مالی واردشده به مردم شریف و اشخاص حقیقی در تهران که در پی اغتشاشات دی‌ماه سال جاری رخ داده است، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت کشور و با تأکید و دستور استاندار تهران جبران خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای حمایت از شهروندان آسیب‌دیده افزود: جبران خسارات مالی شامل تخریب خودرو، موتورسیکلت، منازل مسکونی، واحدهای تجاری، مغازه‌ها و هرگونه اموال منقول و غیرمنقول شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار تهران تصریح کرد: بر این اساس، شهروندانی که اموال آنان در جریان این حوادث دچار خسارت شده است، می‌توانند با ارائه مدارک لازم به فرمانداری تهران مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

وی افزود: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل گواهی کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان خسارت، کپی کارت ملی و شناسنامه مالک، سند مالکیت یا اجاره‌نامه اموال خسارت‌دیده، گزارش کلانتری برای اموال تخریب‌شده و گزارش سازمان آتش‌نشانی در موارد حریق است.

معاون استاندار تهران در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با هماهنگی کامل، روند بررسی و جبران خسارات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری خواهند کرد تا حقوق شهروندان آسیب‌دیده تأمین شود.

کد خبر 6752358

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

