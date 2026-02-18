به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوش اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، اظهار داشت: خسارات مالی واردشده به مردم شریف و اشخاص حقیقی در تهران که در پی اغتشاشات دیماه سال جاری رخ داده است، بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور و با تأکید و دستور استاندار تهران جبران خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حمایت از شهروندان آسیبدیده افزود: جبران خسارات مالی شامل تخریب خودرو، موتورسیکلت، منازل مسکونی، واحدهای تجاری، مغازهها و هرگونه اموال منقول و غیرمنقول شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار تهران تصریح کرد: بر این اساس، شهروندانی که اموال آنان در جریان این حوادث دچار خسارت شده است، میتوانند با ارائه مدارک لازم به فرمانداری تهران مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
وی افزود: مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل گواهی کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان خسارت، کپی کارت ملی و شناسنامه مالک، سند مالکیت یا اجارهنامه اموال خسارتدیده، گزارش کلانتری برای اموال تخریبشده و گزارش سازمان آتشنشانی در موارد حریق است.
معاون استاندار تهران در پایان تأکید کرد: دستگاههای اجرایی ذیربط با هماهنگی کامل، روند بررسی و جبران خسارات را در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری خواهند کرد تا حقوق شهروندان آسیبدیده تأمین شود.
