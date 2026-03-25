امام جمعه لاهیجان: عامل شکست دشمن همراهی مردم با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد سلیمانی عصر چهارشنبه در مراسم هفتم سرداران شهید سجاد قنبری و امیرحسین پاکدامن در روستای کلان کلایه اظهار کرد: شهادت برای اعتلای اسلام ناب نصیب این شهیدان و دیگر شهدا شد و یکی از محوری‌ترین وصایای شهدا که ناشدنی‌ها را شدنی و بسیاری از توطئه‌ها را نقش برآب کرد، مسئله توحید و ولایت است.

وی با بیان اینکه ولایت توانست قدرت ایمانی و اندیشه را به ما ارزانی دارد، تصریح کرد: امروز به عنوان کشوری که در نبرد اراده‌ها با دو قدرت اتمی پنجه در پنجه افکنده‌ایم، نه تنها باج و خاک نخواهیم داد بلکه روی پای خود ایستاده‌ایم و این قدرت ولایت است.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به پشت سر گذاشتن نهضت‌های مشروطه، جنگل و صنعت ملی شدن نفت، گفت: در نهضت‌های گذشته با اینکه مطالبات ما حداقلی بود، کار چندانی پیش نرفت اما در نهضت امام راحل، جرقه آن در سال ۴۲ زده شد و در سال ۵۷ به ثمر نشست و با اینکه مطالبات حداکثری داشتیم، موفق شدیم که عامل اصلی موفقیت محور ولایت است.

حجت‌الاسلام سلیمانی با بیان اینکه ما داغ‌های زیادی چون شهادت سردار سلیمانی و شهید رئیسی دیدیم، افزود: دشمنان محاسبه می‌کردند این داغ‌ها شیرازه وحدت امت را از بین ببرد اما نه تنها اعتقاد ما به ولایت تضعیف نشد بلکه این کشور یک تنه و تنها یک ساعت پس از یورش وحشیانه جبهه آمریکا و صهیونیست، به پایگاه‌های آنان حمله ور شد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین گفت: جهاد تبیین یک مسئله اصلی دارد که آن ولایت است و باید ولایت فقیه و شخصیت رهبری را تبیین کنیم. در غائله ۱۸ و ۱۹ دی به راحتی مرگ بر دیکتاتور می‌گفتند اما امروز وقتی شهادت غریبانه رهبر و خانواده‌اش را می‌بینند که در پناهگاه نبود، بسیاری از اندیشه‌ها تغییر کرد.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به اینکه امروز آمریکا به معنای واقعی کلمه در باتلاقی که خودش درست کرده به گل نشسته است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی از هیچ کشوری و از هیچ ضلعی از اضلاع مقاومت کمک نخواست و به فضل الهی تا آخرین نبرد، کمر امپریالیسم را خواهد شکست.

وی با بیان اینکه آمریکا اعلام کرده بود ظرف ۴۸ ساعت ایران را به دست خواهد گرفت و رهبری هم خودشان انتخاب می‌کنند، گفت: عامل مهم به گل نشستن آنان، همراهی مردم با ولایت است که راهبرد روشن را به ما نشان داد.

حجت‌الاسلام سلیمانی با اشاره به اینکه مردمداری اساس حکومت اسلامی است، افزود: اگر امروز گزندی به کشور نرسیده، بواسطه حضور و همراهی مردم است که دشمن را بیچاره و خسته کرده است.

امام جمعه لاهیجان با بیان اینکه هر نوع آتش‌بس و صلحی زیر نظر ولی جامعه است، گفت: ولی جامعه در پیام خود فرمودند مادام که آمریکاییان را بیرون نکنیم و سایه جنگ از این کشور برداشته نشود، تسلیم نخواهیم شد. ما آمده‌ایم بجنگیم برای نجنگیدن نسل‌های آینده که مانند مردم امروز به خاک و خون کشیده نشوند.