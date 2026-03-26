به گزارش خبرنگار مهر، باران آرام و پیوسته می‌بارید، اما خیابان‌های قروه نه‌تنها خلوت نشد، بلکه جلوه‌ای تازه از حضور و همدلی مردم را به تصویر کشید.

بیست‌وهفتمین شب از تجمع‌های مردمی در شهرستان قروه صحنه‌ای از ایستادگی، ایمان و همبستگی بود حضوری که نشان داد شرایط جوی و سختی‌های مسیر، کوچک‌ترین خللی در اراده مردم ایجاد نمی‌کند.

«حیدر حیدر» شعار قروه‌ای‌ها

مردم شهیدپرور قروه، زن و مرد، پیر و جوان، در حالی که زیر باران ایستاده بودند، با سر دادن شعارهای «حیدر حیدر» و دیگر شعارهای انقلابی، بار دیگر بر وفاداری خود به ارزش‌های اسلامی و مسیر مقاومت تأکید کردند.

این شعارها، تنها الفاظی ساده نبود بلکه بازتابی از باور عمیق مردمی بود که سال‌ها در مسیر دفاع از آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

در میان جمعیت، حضور خانواده‌ها جلوه‌ای ویژه داشت کودکانی که گونه‌هایشان با نقش پرچم ایران رنگ‌آمیزی شده بود، در کنار پدران و مادرانی که پرچم سه‌رنگ کشور را در دست داشتند، تصویری از انتقال ارزش‌ها از نسلی به نسل دیگر را به نمایش می‌گذاشتند، این حضور خانوادگی، نشان‌دهنده عمق باورهای مردمی و ریشه‌دار بودن این حرکت‌ها در بطن جامعه است.

جوانان نیز با انرژی و شور خاصی در این تجمع حضور داشتند و با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، مواضع خود را به‌روشنی اعلام کردند.

رجزخوانی کودکان صحنه‌ای از روحیه انقلابی آنها

در گوشه‌ای دیگر، نوجوانان دهه نودی با قرائت اشعار حماسی و اجرای رجزخوانی، فضای تجمع را پرشورتر کرده بودند؛ صحنه‌ای که نشان می‌داد نسل جدید نیز با همان روحیه انقلابی در میدان حضور دارد.

برنامه‌های متنوع فرهنگی از جمله شعرخوانی، سرود و مداحی، بخش دیگری از این تجمع مردمی را تشکیل می‌داد، این برنامه‌ها در کنار شعارهای مردمی، فضایی معنوی و در عین حال حماسی ایجاد کرده بود که بر غنای این گردهمایی می‌افزود.

از سوی دیگر، کاروان‌های خودرویی که در خیابان‌های شهر به حرکت درآمده بودند جلوه‌ای دیگر از این حضور مردمی بود خودروهایی که با پرچم‌های ایران و پخش سرودهای انقلابی در سطح شهر حرکت می‌کردند، نشان می‌دادند که این حرکت تنها به یک نقطه محدود نمی‌شود، بلکه در سراسر شهر جریان دارد.

حاضران در این تجمع، پیام روشنی داشتند؛ اینکه هیچ عامل بیرونی، از جمله شرایط جوی یا فشارهای دشمنان، نمی‌تواند آن‌ها را از مسیر خود بازدارد.

این حضور، پاسخی بود به کسانی که تلاش دارند روحیه مقاومت را در میان مردم تضعیف کنند.

به عشق رهبر انقلاب اسلامی ایران در میدان حضور داریم

یکی از شهروندان قروه در حاشیه این تجمع به خبرنگار مهر گفت: ما به عشق رهبر انقلاب اسلامی در اینجا حضور پیدا کرده‌ایم و تا زمانی که لازم باشد، در میدان خواهیم بود.

شهروند دیگری با اشاره به تداوم این تجمع‌ها اظهار کرد: از روزی که رهبران شهید شد، خیابان‌ها برای ما فقط محل عبور نیست، بلکه محل دعا، همدلی و ایستادگی شده است.

یکی از مادران حاضر در این مراسم نیز با در آغوش داشتن کودک خود گفت: فرزندان ما باید از همین حالا با ارزش‌ها آشنا شوند، ما آن‌ها را به اینجا می‌آوریم تا بدانند برای چه چیزی ایستاده‌ایم.

دهه نودی ها در دفاع از کشور کوتاه نخواهند آمد

یک نوجوان دهه نودی که در حال شعرخوانی بود، گفت: ما هم مثل بزرگ‌ترها پای کار هستیم و نشان می‌دهیم که نسل ما هم در دفاع از کشور و آرمان‌ها کوتاه نمی‌آید.

بیست‌وهفتمین شب تجمع مردم قروه، بار دیگر نشان داد که این حضورها صرفاً یک گردهمایی ساده نیست، بلکه نمادی از پیوند عمیق مردم با باورها و ارزش‌هایشان است.

شبی بارانی که به جای خاموش کردن شعله حضور، آن را روشن‌تر کرد و تصویری ماندگار از ایستادگی مردمی را در ذهن‌ها ثبت کرد مردمی که با صدایی رسا اعلام کردند تا پای جان برای ایران و آرمان‌هایشان خواهند ایستاد.