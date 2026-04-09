همدلی و یکپارچگی ملت ایران همچنان ساری و جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مسیر را هر بار که می‌رفتیم به سمت خیابان کشوردوست، به این دلیل بود که اماممان را یک بار دیگر ببینیم. از این نظر، واقعاً دلهامان خانه و جگرمان سوخته است. این مسیر یادآور تمام آن همدلی‌هایی است که شعار «حیدر، حیدر» در امروز هم نشان می‌دهد و برکت وجود ایشان همچنان ساری و جاری است.

وی ادامه داد: همدلی بین تمام طیف‌ها و سلیقه‌های ایرانی‌ها در ایران زمین مشهود است. رشادت‌هایی که در میدان و جبهه‌ها توسط سرداران و سربازانمان مشاهده می‌کنیم، و یکپارچگی مردم، نه تنها در تهران، بلکه در اقصی نقاط کشور، شهرها و روستاها، خیابان‌ها و میادین، به وضوح نمایان است. همه طیف‌ها در کنار یکدیگر هستند تا به دنیا ثابت شود که هیچ قدرتی نمی‌تواند اصالت، هویت، تمدن و عزت این سرزمین را خدشه‌دار کند.»

وزیر راه و شهرسازی افزود: با رشادت‌هایی که خلق می‌شود و پشتوانه‌ای که داریم، مطمئناً آینده‌ای بهتر برای ایران زمین ساخته خواهد شد.